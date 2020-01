CES 2020 : MR9600, le nouveau routeur WiFi 6 double bande de Linksys.

Au CES, on a pu discrètement découvrir un nouveau routeur Wi-Fi pour la maison chez Linksys. Un routeur intégrant la dernière norme Wi-Fi à savoir du WiFi 6. Ce nouveau venu chez le constructeur a pour référence MR9600.

De nos jours nous sommes pratiquement tous connectés à internet à la maison. Il y encore une décennie, on pouvait utiliser un PC de bureau. Désormais on a plus souvent un ordinateur portable connecté en Wi-Fi.

Mais parfois pour un usage un peu plus intensif du Wi-Fi, la box de notre FAI ne suffit pas. C’est là qu’interviennent des marques comme Linksys avec leurs routeurs.

MR9600, un routeur WiFi 6 double bande.

Avec ce nouveau routeur MR9600, Linksys souhaite proposer une solution robuste pour couvrir toute la maison en Wi-Fi. Tout d’abord avec du Wi-Fi ultra rapide en intégrant la dernière norme 802.11ax ou si vous préférez du WiFi 6.

Ce routeur propose une solution double bande simultanée qui permet d’exploiter 8 flux simultanément pour atteindre une vitesse de 6Gbit/s.

De plus, le MR9600 est en mesure de se connecter à tout autre appareil Wi-Fi intégrant la solution de réseau maillé (Mesh). De forme rectangulaire, ce nouveau venu au sein de la marque est équipé de 4 grandes antennes amplifiées pour couvrir le plus de surface possible en Wi-Fi.

Ce routeur peut par ailleurs être configuré depuis l’application pour smartphone ou tablette que propose la marque. Via l’application il sera possible de gérer les différents appareils connectés au réseau, gérer certaines fonctionnalités comme la fonction parentale qui donnera accès ou non à internet à un appareil bien précis.