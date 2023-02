SENSE3 d’YTREES Inc, un chargeur sans fil pour votre smartphone ou vos écouteurs.

La société YTREES Inc annonce la sortie de SENSE3 d’YTREES Inc, un nouveau chargeur sans fil qui offre la possibilité de charger trois appareils simultanément, et ce sans devoir brancher un câble.

De nos jours de plus en plus de produits, smartphones, écouteurs intra auriculaires, montres connectées propose une solution de charge par induction en intégrant la technologie sans qi. Dès lors, il peut être intéressant d’avoir un chargeur sans fil capable de charger plusieurs appareils simultanément. C’est ce que nous propose YTREES Inc.

SENSE3 d’YTREES Inc, une solution trois en un !

Effectivement, cette jeune entreprise vient de démarrer un nouveau projet sur la plateforme de fonds participatifs Indiegogo. Ce projet qui a atteint son objectif propose de recharger votre smartphone, vos écouteurs et votre montre connectée. Et le tout simultanément. Le chargeur se présente sous la forme d’un grand rectangle sur lequel il sera possible de venir déposer son smartphone, mais aussi son boitier de rangement d’écouteurs intra auriculaire ou encore sa montre connectée.

Tout cela est rendu possible au fait que le chargeur SENSE3 d’YTREES Inc est muni de trois zones de chargement à induction d’un diamètre de 47mm. En outre, les zones de charge sont assez grandes de sorte que vous puissiez placer votre smartphone ou votre montre connectée n’importe comment tant qu’ils sont déposés sur le chargeur. Le tout offre une puissance de chargement sans fil totale de 25 Watt.

Un chargeur qui fait aussi batterie portable.

Outre son mode chargeur sans fil à induction, le SENSE3 d’YTREES Inc fait également office de batterie portable. Une fois chargé, la batterie délivre une capacité de 10000mAh. De la sorte, il vous sera possible de charger vos appareils soit au bureau, à la maison… en branchant le chargeur sur une prise de courant. Ou n’importe où, et ce sans que vous n’ayez une prise de courant. Enfin, le chargeur ne pèse que 227 grammes et à une épaisseur de 12 mm. Ce qui le rend peu encombrant.

Prix et Disponibilité.

Le SENSE3 d’YTREES Inc est proposé au prix de 99€ au lieu de 129€ sur la plateforme Indiegogo.