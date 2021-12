Tunstall 580, Tunstall présente sa nouvelle montre connectée géolocalisée.

Avec sa Tunstall 580, Tunstall spécialiste de la Téléassistance et de la Santé Connectées en France, présente sa montre « 580 », une montre connectée géo localisée destinée principalement aux seniors.

Le monde des seniors est un marché plus que porteur et depuis quelques années maintenant la technologie s’intéresse à cette tranche de personnes. Des personnes qui ont besoin parfois d’être épauler que ce soit au quotidien, pour des tâches ménagères, mais aussi en terme de santé.

Tunstall 580, plus qu’une montre connectée, un dispositif de secours.

À partir de 65 ans, les chutes représentent 80%1 des accidents de la vie courante. Fort de ce constat, certaines entreprises, comme Tunstall, proposent de la Téléassistance et de la Santé Connectées.

Avec cette montre connectée Tunstall 580 la société française propose un dispositif d’appels de secours (bouton SOS) et de détection de chutes lourdes. Cette montre est en effet non seulement une vraie montre qui donne l’heure, mais également un dispositif qui permettra en cas de chute de la personne âgée de le signaler à une personne proche ou au service de secours de l’entreprise.

A lire également :Zembro, la montre connectée pour seniors. La jeune société belge ZEMBRO propose une montre connectée, mais qui s’adresse cette fois à la génération des Baby-Boomers qui offre une solution de téléassistance en plus d’un outil connecté de santé.

La montre Tunstall 580 est équipée d’une carte SIM multi opérateurs permet de déclencher une alerte d’urgence, peu importe le moment et l’endroit. Cela notamment au fait que la montre est également munie d’une puce GPS. Par ailleurs, cette montre se veut étanche et reçoit la certification IP67.

La configuration de la montre pourra se faire via une plateforme Web pour le paramétrage et le suivi des informations. De plus, la montre est également dotée de Bluetooth.

Une montre connectée dotée d’un cadran rond et d’un écran LCD. Notons au passage que Tunstall annonce pour sa montre une autonomie de 3 jours.

Prix et Disponibilité.

La montre est disponible dans deux coloris : Sable/or rose et noir/argent. Elle est fournie avec un bracelet en cuir. La montre 580 est également proposée dans l’offre Montre & Moi destinée aux abonnés de la Téléassistance Libr’Alerte, opérée par Tunstall Vitaris.