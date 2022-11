Tacx NEO Bike Plus, le nouveau cycle trainer tout-en-un connecté de Garmin.

Avec son Tacx NEO Bike Plus, Garmin revient sur le devant de la scène sportive avec cette fois non pas une montre connectée, mais un produit qui permettra à tous les cyclistes de faire du sport en intérieur avec un suivi comme s’ils étaient de sortie.

Garmin est connu du grand public principalement au départ pour ses solutions GPS. Il est vrai que la marque excelle dans le domaine. Mais avec l’arrivée des objets connectés, le constructeur s’est aussi très vite intéressé au sport et aux objets connectés dédiés au sport. Notamment avec ses montres connectées. Cette fois, la marque propose un produit quelque peu plus encombrant qui siégera dans une pièce de la maison.

Tacx NEO Bike Plus, le nouveau cycle trainer tout-en-un ANT+ et Bluetooth.

Ce nouveau Tacx NEO Bike Plus, conviendra à tous ceux qui sont accros au vélo et qui en cette période prochaine hivernale n’auront pas la possibilité de sortir. De fait, il s’agit d’un nouveau cycle trainer. Ce cycle trainer est totalement réglable et adapté pour correspondre avec précision à chaque utilisateur.

En outre ce qui fait son plus face à un cycle trainer classique, c’est qu’il est équipé de Bluetooth et de la technologie ANT+. Ainsi, il pourra être associé à un smartphone, une tablette et l’un ou l’autre logiciel qui vous permettra de parcourir des itinéraires uniques et épiques, à grimper des ascensions difficiles.

Pour la partie mécanique du cycle trainer de Garmin, la marque a mis tous les atouts importants voir nécessaire pour les puristes comme un changement de vitesse avec des nouvelles manettes programmables pour SHIMANO, SRAM ou Campagnolo. En outre, Garmin propose des fonctions comme une inertie dynamique permettant de maintenir une sensation de mouvement vers l’avant en fonction de la vitesse et de la pente.

Des mesures de pro.

De plus il est possible de mesurer la position des jambes gauche et droite pour mieux analyser la technique de pédalage et développer un coup de pédale plus efficace. Les capteurs sont eux aussi pointus, et Garmin annonce une précision de mesure de la puissance à 1% près (marge d’erreur). Par ailleurs, il supporte tous les sprints jusqu’à 2200 watts.

Le Tacx NEO Bike Plus est équipé d’un écran intégré de 4,5 pouces et de deux ports USB. Les cyclistes ont la possibilité de suivre leurs performances sur leur compteur de vélo Garmin Edge®. Grâce à l’abonnement premium de l’application Tacx Training, ils peuvent bénéficier d’une immersion totale dans leur entraînement à travers plus de 250 vidéos HD du monde entier et participer à des défis « Ride with the Pros » incluant des vidéos exclusives des équipes sponsorisées par Garmin.

Prix et Disponibilité.

Le Tacx NEO Bike Plus sera disponible prochainement au prix de vente conseillé de 3 999.99€.