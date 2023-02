XMG PRO 17 (E23), un nouveau PC portable gamer !

Le constructeur allemand XMG lance son XMG PRO 17 (E23), un nouvel ordinateur portable dédié à tous les accros du gaming sur PC et en quête d’une machine puissante et performante.

XMG est une marque allemande qui s’est spécialisée dans la fabrication d’ordinateur pour gamer. Que ce soit des tours de bureau ou des ordinateurs portables. La marque entend toujours proposer des machines capables d’afficher des millions de polygones et les jeux les plus gourmands en ressources.

XMG PRO 17 (E23), un concentré de dernier cri.

Effectivement, le constructeur allemand avec XMG avec son nouveau portable XMG PRO 17 (E23) renouvelle sa gamme pour proposer un ordinateur portable intégrant ce qui se fait de plus récent en matière de matériel électronique.

Ainsi, ce nouveau pc portable propose une configuration lourde qui se compose d’un processeur Intel Core i9-13900HX capable d’atteindre une vitesse de 5.4 GHz. Pour la partie vidéo, le constructeur intègre une carte NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go de mémoire GDDR6. Pour ce qui est de la mémoire dédiée à la machine et au système d’exploitation, il sera possible d’intégrer jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 | 5600 MHz.

Le stockage pourra compter sur une solution comprenant non pas un, mais bien deux SSD M.2 2280 via PCI Express 4.0 x4. L’écran quant à lui est un écran 17.3″ IPS affichant une résolution de 3840×2160 px et un taux de rafraichissement de 240 Hz. Enfin, on soulignera la présence d’un châssis en aluminium d’une taille de 396 x 262 x 24.9 mm (W x D x H) pour un poids de 2.8 Kg.

Connectivité et connectique bien remplie.

Le XMG PRO 17 (E23) bénéficie en effet d’une solution Wi-Fi 6E qui est accompagnée d’une solution Bluetooth 5 de quoi s’offrir une connexion sans fil sans lags et perte de paquet et la possibilité de venir associer une souris sans fil ou un casque sans fil Bluetooth.

Pour la connectique, on retrouve un port USB-C 4.0, un port USB-C 3.2, un port Thunderbold 4, mais aussi un port HDMI 2.1, un port RJ45 2.5 Gbit (LAN) et un Mini Display Port 1.4a. Enfin, on terminera par les classiques ports USB-A 3.2 au nombre de deux et un connecteur jack 2en 1.

Prix et Disponibilité.

Le XMG PRO 17 (E23) est d’ores et déjà disponible et démarre au prix de 2000€ selon la configuration que vous choisirez.