Bon Plan : 500€ de réduction sur l’Acer Nitro 5 Ordinateur portable Gamer | AN517-42 | Noir.

Des caractéristiques impressionnantes

Rejoignez l’élite avec un processeur AMD Ryzen™ 6000 1 et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ série 3070 en configuration maximale (entièrement optimisés pour des performances graphiques optimales). Configurez votre ordinateur portable pour bénéficier d’une vitesse maximale et d’une capacité de stockage impressionnante grâce à deux emplacements M.2 PCle et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 48001.