XMG PRO 15 (E22), le nouveau PC gamer portable débarque.

Avec son tout nouveau XMG PRO 15 (E22), la marque allemande nous propose une mise à jour de son ordinateur portable orienté gaming. Une mise à jour qui passe forcément par une remise à niveau des composants embarqué, mais pas que.

XMG est une société qui s’est spécialisée dans la conception et la vente d’ordinateurs portables ou de bureau destiné au secteur du jeu vidéo. Ainsi la marque propose des machines avec des configurations puissantes qui serviront aux gamers ou également à tous ceux qui font de la modélisation 3D.

XMG PRO 15 (E22), il hérite d’un processeur Intel de 12ème génération.

Une des nouveautés de ce nouveau venu dans la gamme est forcément son processeur principal. Effectivement, comme pour la plupart des constructeurs, XMG profite des nouvelles puces d’Intel et propose don ce nouveau XMG PRO 15 (E22) avec un processeur Intel Core i9-12900H capable d’atteindre 5GHz. Un processeur qi pourra être accompagné d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 16 GB GDDR6.

L’ordinateur portable gamer XMG NEO 15 passe sous Core i9-12900H. Bonne nouvelle pour tous les gamers, le XMG NEO 15 passe sous Core i9-12900H pour encore plus de puissance et plus de fluidité lors de vos parties en ligne.

Pour le choix de la mémoire, le client aura la possibilité d’équiper l’ordinateur portable jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 cadencé à 3200 MHz.

Afin de soulager lors des parties tous ces équipements, XMG a intégré pour la première fois sur cette gamme un système de refroidissement par tampon métallique liquide. Cette nouvelle solution de refroidissement associée aux solutions classiques a pour effet de venir refroidir à la fois le processeur et la puce graphique en transférant la chaleur de manière à refroidir les composants. Ce qui selon XMG offre une durabilité nettement supérieure lors d’une utilisation à long terme.

Pour ce qui est de l’affichage, on est ici sur un ordinateur portable de gamer qui embarque un écran 15.6 pouces OLED. Celui-ci offre une résolution FULL HD (1920 x 1080 pixels) qui dispose d’un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. De plus, l’écran est compatible G-SYNC. Le constructeur annonce par ailleurs un temps de latence relativement bas pour convenir aux gamers qui jouent à des jeux de type e-sports.

4 écrans et des ports en tout genre.

Détail intéressant, pour ceux qui voudraient une fois à la maison profiter d’écrans plus grands, le XMG PRO 15 (E22) est équipé en natif via HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 et un port USB-C compatible DisplayPort d’un système qui lui permet de brancher jusqu’à quatre écrans externes en plus de son écran. Pour ce qui est des autres ports, on trouve un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4, deux ports USB A 3.2, une entrée mic et une entrée jack 3.5mm. On retrouve également un lecteur de carte microSD, un USB-C 3.2 et un port RJ45.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, XMG a pensé à équiper son XMG PRO 15 (E22) du Bluetooth 5.2 pour être compatible avec n’importe quel casque, souris, clavier ou autres accessoires Bluetooth ainsi que d’une puce Wi-Fi Intel AX201 compatible Wi-Fi 6. De quoi ne pas avoir de lags ou de pertes de paquets lorsque l’utilisateur sera connecté en Wi-Fi.

Prix et Disponibilité.

Comme d’habitude, il sera possible de choisir ses différents composants pour cette nouvelle édition du XMG PRO 15 (E22). Comptez environ 2000€ pour le modèle configuré avec les éléments que nous vous avons cité dans cet article.