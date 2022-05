L’ordinateur portable gamer XMG NEO 15 passe sous Core i9-12900H.

Bonne nouvelle pour tous les gamers, le XMG NEO 15 passe sous Core i9-12900H pour encore plus de puissance et plus de fluidité lors de vos parties en ligne.

Dans le monde du gaming sur PC, ce qui prime avant tout c’est une bonne connexion internet et un ordinateur portable (ou de bureau) ultra costaud avec des caractéristiques de dingue. Et dans ce domaine la marque allemande XMG tente toujours d’apporter ce qui se fait de mieux.

XMG NEO 15, encore plus puissant en 2022.

Attention accrochez-vous, cette nouvelle édition arrive en force avec toute sa puissance. Alors pour ceux qui auraient loupé notre test il y a environ un an et demi sur cette machine, on vous invite à aller le relire pour ovus faire une opinion de ce modèle d’ordinateur portable dédié au gaming.

Cette nouvelle édition accueille désormais la dernière solution processeur proposée par intel à savoir , un processeur Intel Core i9-12900H. Et pour cette nouvelle édition, XMG propose un processeur offrant des processeurs supérieurs de 300 MHz, respectivement à 3,8 et 5 GHz.

Mais outre le processeur principal, le constructeur allemand souligne qu’il est désormais également possible d’intégrer une GeForce RTX jusqu’à 3080 Ti, un écran WQHD à 240 Hz avec 350 nits, et terme de mémoire interne, de la DDR5-4800 et ce jusqu’à 64Go. Pour le stockage, ce nouveau XMG NEO 15 peut recevoir jusqu’à deux disques SSD M.2 avec connexion PCIe 4.0.

Un châssis inchangé.

Pour ce qui est du reste des caractéristiques, cette nouvelle édition reste inchangée par rapport à la version précédente avec un châssis partiellement en aluminium de 360,2 x 243,5 x 26,6 mm et un poids de 2,2 kg. Le tout est alimenté par une batterie de 93Wh. XMG souligne aussi que l’ordinateur portable est doté de son célèbre clavier optomécanique RVB avec des commutateurs tactiles silencieux et des tactiles silencieux et N-key rollover.

Côté connectivité, on trouve du Thunderbolt 4 avec deux flux DisplayPort compatibles 4K et une connexion à l’iGPU Intel Xe, de l’HDMI 2.1 avec une connexion au dGPU Nvidia et une connexion à l’iGPU Nvidia. Présent également pour la partie connectée, un port Ethernet 2,5 Gigabit, du Wi-Fi 6, trois ports USB A 3.2, et un lecteur de cartes SD de taille normale.

Prix et Disponibilité.

La configuration de base du XMG NEO 15 (E22), qui peut être librement configuré comprend un Core i7-12700H d’Intel, une Nvidia GeForce RTX 3060, 16 (2×8) GB DDR5-4800, un SSD Samsung 980 de 500 Go et un écran IPS WHQD à 240 Hz au prix de de départ, TVA de 19% incluse, de 1 999 €.