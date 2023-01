LG Innotek dévoilera un nouveau capteur Photo au CES 2023.

LG Innotek annonce l’arrivée d’un nouveau capteur photo révolutionnaire qui devrait venir intégrer les prochains smartphones. Un nouveau capteur photo arrière qui a pour vocation d’améliorer la qualité du Zoom optique de votre smartphone.

Le marché du smartphone ne cesse de faire évoluer nos téléphones depuis quelques années avec des plus ou moins grandes innovations. La plus grosse révolution de ces deux dernières années est selon nous, les écrans pliable ou « enroulable » et l’arrivée de la 5G. Mais pour beaucoup de constructeurs ces dernières années, l’accent est mis sur les caméras et capteurs photo que proposent les smartphones. Un, deux, trois puis quatre capteurs arrière avec grand angle, ultra grand-angle, zoom, téléobjectif…

A relire : Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm dévoile sa nouvelle plateforme pour smartphone. Avec sa nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm ajoute à son catalogue un nouveau processeur pour smartphone haut de gamme. Un processeur qui devrait permettre aux constructeurs de smartphone de proposer…

Et pour cause, le smartphone est devenu en quelque sorte l’appareil photo de notre époque. Prise de photo, selfie, vidéo pour influenceurs, tik tokeur… LG Innotek annonce l’arrivée d’une nouvelle évolution dans le domaine.

Un nouveau zoom optique pour LG Innotek.

L’information a été annoncée par Jeong Cheol-dong le PDG de LG Innotek dans un communiqué de presse publié par l’entreprise.

« Les caméras des smartphones évolueront dans le sens d’améliorer les performances du zoom optique de manière centralisée sur les smartphones haut de gamme »

concrètement il s’agit donc d’un « module de caméra à zoom optique avec téléobjectif » qui a été spécialement développé pour les smartphones. Le but de ce nouveau capteur est de permettre comme pour un appareil photo de prendre des images et de la vidéo sans dégradation de la qualité de l’image. Et ce même lors d’un zoom à longue distance.

Ainsi, LG Innotek annonce pouvoir effectuer des grossissements allant de 4x à 9x et ce sans perte de qualité au sein de l’image ou la vidéo. En outre, cette nouvelle solution en matière de prise de photo sur un smartphone devrait permettre la réduction du phénomène de floue suite aux vibrations ou à la stabilité du smartphone.

En outre, cette nouvelle solution devrait également permettre de réduire « l’épaisseur » des capteurs de sorte à réduire « la bosse » que génèrent les capteurs photo sur la face arrière des smartphones actuels.

En outre, LG Innotek et Qualcomm Technologies travaillent en étroite collaboration pour optimiser le logiciel de zoom optique continu qui sera appliqué à la nouvelle plate-forme mobile premium Snapdragon® 8 Gen 2. Il améliorera le réglage d’image personnalisé pour l’optique, qui comprend la mise au point automatique, l’exposition automatique, la balance des blancs automatique, la correction de l’ombrage de l’objectif et bien plus encore.

Prix et Disponibilité.

On ignore encore a quel prix LG Innotek commercialisera son nouveau jeux de lentille pou le moment. De même qu’aucune date n’a encore été annoncée concernant la disponibilité pour les fabricants de smartphone.