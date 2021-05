Lenovo Legion 7i, le nouveau PC gamer de Lenovo débarque.

Lenovo Legion 7i, la riposte de Lenovo à Asus et son ROG Zephyrus M16. De fait, c’est au tour de Lenovo de faire parler de lui et de séduire les gamers avec sa nouvelle génération de PC portable dédié au gaming.

Ça y est, prêt à casser sa tirelire pour investir dans un nouveau PC portable qui sera à même de tout dégommer sur votre passage ? C’est en tout cas ce que se propose de faire Lenovo avec son nouveau portable pour gamer.

Ce nouveau venu embarque un écran 16 pouces QHD. Un écran qui en plus offre une protection des yeux contre la lumière bleue. Histoire d’être moins fatigué après des heures et des heures de jeu. L’écran propose lui aussi un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz.

Au cœur du système Lenovo annonce avoir intégré son système thermique Lenovo Legion Coldfront 3.0. Ce procédé permet de refroidir les composants et offrirait un débit d’air accru de 18 % par rapport à la version antérieure.

Pour ce qui est des composants justement, le Lenovo Legion 7i est équipé d’un processeur Intel Core i9 HK de 11e génération. À noter que le gamer pourra choisir le type de processeur qu’il veut selon sa configuration. Tout comme pour le GPU qui peut aller jusqu’à la GeForce RTX 3080 et ses 165W de puissance.

Lenovo nous en dit plus :

« Les nouveaux PC Lenovo Legion offrent toute la performance des GPU NVIDIA GeForce RTX™ pour ordinateurs portables et la technologie cinématographique de Ray Tracing. Conçus pour assurer une performance optimale avec huit cœurs et 16 threads, ces portables de gaming avec processeurs Intel sont compatibles Thunderbolt™ 4, ce qui garantit des connexions d’écran plus fiables»