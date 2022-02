Sony présente les LinkBuds.

Le constructeur japonais annonce avec les LinkBuds, une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire sans fil qui propose « un nouveau concept d’écouteurs pour profiter de sa musique préférée et des moments importants, en même temps ».

Plus besoin de présenter Sony. En effet, la marque japonaise excelle dans de nombreux domaines quand il s’agit de l’audio et vidéo. Téléviseurs, enceinte de salon, caméra vidéo et aussi caque audio.

D’ailleurs, la marque a su séduire un large public avec son casque audio supra aural Sony WH-1000XM4 que nous avions eu l’occasion de tester en juin dernier. Cette fois la marque revient dans le segment de l’audio portable et des casques en général, mais plus particulièrement sur celui des écouteurs intra auriculaire.

LinkBuds, des intra pas comme les autres ?

C’est en tout cas ce qu’affirme la marque avec cette nouvelle paire d’écouteurs sans fil intra-auriculaire. Une paire d’écouteurs qui entre dans la catégorie très plébiscitée des True Wireless. Pour rappel, les écouteurs de type True Wireless ont l’avantage d’être indépendant l’un de l’autre et d’être auto alimenté séparément. Aucun fil ne les relie entre eux ou avec une quelconque commande.

De fait, Sony annonce que ces écouteurs proposent une solution avec laquelle l’utilisateur reste connecté et à l’écoute grâce à un design circulaire ouvert et une transparence audio. Des écouteurs qui sont équipés de capteur et de son spatialisé.

La marque nous souligne que :

« Sony créé de nouvelles expériences sonores avec ses partenaires, telles que les jeux en réalité augmentée. Sony imagine de nouveaux modes de télétravail, l’immersion par un son 360° et un accès rapide à la musique ».

La particularité en effet de ces écouteurs c’est qu’ils sont dotés d’un « trou central » qui laisse passer les sons extérieurs. De fait, vous pourriez y faire passer une aiguille en leur centre. Grâce à cela vous restez connecté au monde qui vous entoure. Un concept pour le moins original et qui selon la marque n’empêche pas d’avoir un rendu sonore parfait de votre source audio, streaming audio en ligne, appel téléphonique et autres.

Une paire d’écouteurs qui pèse seulement 4.1 grammes par écouteurs et qui se compose de haut-parleur avec des Aimants en néodyme haute puissance. À noter que comme toute paire d’écouteurs qui se respectent, les LinkBuds sont bien évidemment étanches à l’eau et reçoivent une certification IPX4.

Quid de la connectivité des écouteurs ?

Pour ce qui est de leur connectivité, Sony a opté ici pour du Bluetooth version 5.2 offrant une portée de 10 mètres. Les profils A2DP, AVRCP, HFP, HSP sont supportés. Les LinkBuds sont fournis avec un étui de rangement qui fera office de station de charge également. La connexion se fera en outre via un port USB-C.

Par ailleurs, Sony annonce l’intégration de sa technologie DSEE. Une technologie qui reproduit fidèlement ces éléments pour un son de haute qualité, proche de l’enregistrement original.

Enfin, détail important et non des moindres, l’autonomie de ces écouteurs sans fil LinkBuds. Sony annonce pour ces nouveaux écouteurs une autonomie de ± 2,5 heures en conversation continue. Celle-ci passe en mode veille à 11 heures.

Pour l’aspect pratique, on notera que les LinkBuds sont compatibles avec Google Assistant et Alexa. De plus les écouteurs sont dotés d’une zone tactile qui permettra de configurer certaines actions comme notamment la fonction « Spotify Tap » qui vous donnera un accès rapide à vos morceaux préférés par simple touché.

Prix et Disponibilité.

Les LinkBuds sont disponibles en noir ou en blanc avec l’étui de la même couleur au prix de 180€.