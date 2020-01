La réglementation du Bitcoin dans divers pays.

La réglementation du Bitcoin est un sujet brûlant de l’époque, certains pays déroulant le tapis rouge, certains le bloquant du mieux qu’ils le peuvent – et d’autres refusant de pousser le géant endormi. Il s’agit principalement d’un jeu de banques centrales et de gouvernements qui regardent au-delà des frontières sur la pointe des pieds pour voir ce que font les autres nations et quels sont leurs résultats.

La crypto-monnaie inquiète certains pays par crainte que des populations de masse soient escroquées ou l’utilisent comme véhicule de délits financiers, mais aussi par la manière dont sa popularité affectera la valeur des monnaies fiduciaires locales. Cela, ainsi que les connaissances et les infrastructures, ont signifié que certains endroits accueillent le bitcoin à l’intérieur et que d’autres tentent de le garder hors de portée. Voici la réglementation actuelle du bitcoin, c’est trois endroits stratégiques.

1.Afrique

L’Afrique est un sac mixte en ce qui concerne les réglementations de la cryptographie. Des endroits comme Maurice ont été parmi les premiers à adopter des réglementations et des pays comme l’Afrique du Sud sont également plus accueillants. D’un autre côté, des responsables au Kenya et au Nigéria tentent d’interdire la cryptographie – mais avec peu ou pas d’effet.

En fait, la population nigériane exécute les recherches les plus liées au bitcoin sur Google et de grandes sociétés de bitcoin comme Luno proposent un échange et un portefeuille de bitcoins en ligne qui susciteront davantage d’intérêt. Bien que leurs gouvernements refusent de le réglementer, cela pourrait changer à l’avenir si la tendance actuelle se poursuit.

2.Europe

Souvent considérée comme la capitale mondiale de la cryptographie, les pays européens acceptent davantage la place de la cryptographie dans la société moderne. Des équipes de l’UE ont été chargées de concevoir des réglementations, mais cela n’a pas empêché les individus de proposer les leurs, tel que permis.

Au début, certains pays de l’UE comme l’Italie se sont trompés en copiant les réglementations utilisées pour les actifs étrangers, mais la France, la Suisse et le Royaume-Uni prennent désormais en charge la cryptographie de manière équitable et gouvernée. La cinquième directive anti-blanchiment de l’UE a appelé les entreprises de cryptographie à faire plus pour garantir que leurs services ne soient pas utilisés pour des délits financiers et doivent coopérer avec diligence avec les unités d’enquête.

3.Amérique du Nord

Les Américains et les Canadiens profitent de beaucoup de différences et il en va de même pour la réglementation cryptographique. D’une part, les Canadiens sont beaucoup plus libéraux. Cela peut être vu dans les goûts de KFC offrant des seaux de poulet qui doivent être payés avec du bitcoin uniquement et des impôts fonciers qui sont payées de la même manière.

Au sud de la frontière, une grande partie des États-Unis ont essayé de ne pas s’impliquer du mieux qu’ils pouvaient. Sans aucun doute, ils surveillent la situation mais n’ont pas publié de règlement à ce jour. Seule une poignée d’États ont présenté des projets de loi qui indiquent aux citoyens qu’ils peuvent utiliser la cryptographie et comment elle sera taxée, ce qui est comme une propriété pour le moment. On prévoit que la réglementation devra finalement venir.

Attendez plus bientôt.

Pour le moment, la situation est mitigée et ceux qui n’ont pas encore montré la main devront le faire plus tôt que tard. C’est parce que le bitcoin continue de gagner en popularité et a plus d’utilisations pour le grand public, la société, du restaurant KFC au voyageur fréquent ou même à l’acheteur à la maison avec crypto.