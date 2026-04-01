GXTrust Forta Wireless : un casque gaming PS5 sans fil avec 55 heures d’autonomie

Le constructeur Trust étoffe sa gamme avec le GXTrust Forta Wireless, un casque gaming officiellement licencié pour la PlayStation 5. Cette nouvelle version reprend les bases du modèle filaire tout en y ajoutant une connectivité sans fil complète, une autonomie annoncée de 55 heures et un positionnement tarifaire accessible.

La marque poursuit ici une stratégie claire : proposer des accessoires gaming compatibles avec les consoles Sony tout en conservant un rapport qualité-prix compétitif. Avec ce modèle, Trust cherche à répondre à une demande croissante de périphériques sans fil dédiés à l’écosystème PlayStation.

Design et confort pensés pour les longues sessions

Le GXTrust Forta Wireless conserve un design fidèle à l’univers PlayStation, avec des finitions adaptées à la PS5. Disponible en plusieurs coloris, dont Midnight Black et White, il s’intègre visuellement à l’environnement des joueurs.

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Le casque mise sur un confort prolongé avec un arceau réglable, des oreillettes pivotantes et des coussinets supra-auriculaires épais. L’objectif est de permettre des sessions longues sans gêne notable.

Connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence

Le GXTrust Forta Wireless utilise une connexion sans fil via un récepteur USB 2,4 GHz. Ce choix technique permet de réduire la latence et d’assurer une meilleure stabilité que le Bluetooth classique.

Dans les jeux compétitifs, cette faible latence améliore la synchronisation entre l’image et le son, un point clé pour les FPS ou les jeux en ligne.

Audio immersif avec transducteurs de 50 mm

Le casque embarque des transducteurs de 50 mm et prend en charge l’Audio 3D de la PS5. Le rendu vise une meilleure spatialisation sonore et une immersion renforcée.

Les joueurs peuvent ainsi percevoir plus précisément les déplacements, les effets sonores et l’environnement global du jeu.

Microphone amovible et commandes intégrées

Le GXTrust Forta Wireless intègre un microphone cardioïde amovible, conçu pour capter la voix tout en limitant les bruits parasites.

Des commandes sont directement accessibles sur l’oreillette : réglage du volume et bouton mute. Cela permet d’ajuster les paramètres rapidement en cours de partie.

Autonomie jusqu’à 55 heures et recharge USB-C

L’un des points forts du GXTrust Forta Wireless est son autonomie annoncée jusqu’à 55 heures. Cela permet plusieurs sessions de jeu sans recharge fréquente.

Le casque se recharge en USB-C et peut être utilisé pendant la charge, évitant toute interruption.

Compatibilité PS5 et usage simplifié

Conçu pour la PlayStation 5, le casque fonctionne en plug-and-play via USB. Il est optimisé pour exploiter les fonctionnalités de la console, notamment l’Audio 3D.

Cette simplicité d’utilisation le rend accessible à tous les profils de joueurs.

Prix et disponibilité

Le GXTrust Forta Wireless est proposé au prix conseillé de 79,99 €. Il se positionne sur le segment des casques gaming sans fil abordables, avec des caractéristiques généralement réservées à des modèles plus coûteux.

Ce qu’il faut retenir

Le GXTrust Forta Wireless propose une expérience sans fil complète avec faible latence.

Son autonomie de 55 heures est un argument majeur.

Il offre un son immersif compatible Audio 3D sur PS5.

Son prix le place comme une alternative accessible sur le marché.

Positionnement sur le marché

Le GXTrust Forta Wireless cible le segment des casques gaming sans fil entrée/milieu de gamme. Il s’adresse aux joueurs PS5 recherchant un produit simple, performant et abordable.

Face aux modèles premium plus chers, Trust mise sur l’équilibre entre prix, autonomie et compatibilité officielle.

FAQ : GXTrust Forta Wireless

Quelle est l’autonomie du GXTrust Forta Wireless ?

Le casque offre jusqu’à 55 heures d’autonomie selon l’utilisation.

Le GXTrust Forta Wireless est-il compatible PS5 ?

Oui, il est officiellement licencié pour la PlayStation 5 et fonctionne via USB 2,4 GHz.

Quel est le prix du GXTrust Forta Wireless ?

Il est commercialisé à 79,99 €.

Le micro est-il amovible ?

Oui, le microphone cardioïde peut être retiré facilement.

Peut-on jouer pendant la recharge ?

Oui, le casque reste utilisable pendant la charge via USB-C.

Récapitulatif technique

transducteurs : 50 mm

batterie : intégrée

autonomie : jusqu’à 55 heures

recharge : USB-C

connexion : sans fil 2,4 GHz

micro : cardioïde amovible

compatibilité : PS5

audio : Audio 3D

En résumé

Le GXTrust Forta Wireless se positionne comme un casque gaming PS5 sans fil accessible, avec une autonomie élevée et une connexion stable. Il vise les joueurs recherchant simplicité et liberté sans compromis majeur.

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