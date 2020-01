CES 2020 : Omate x Nash O6L, une montre connectée équipée d’une Virtual SIM.

La marque Omate profite elle aussi de sa présence sur le salon de Las Vegas pour dévoiler ses nouveautés. Notamment sa nouvelle montre connectée pour enfant Omate x Nash O6L.

La dernière fois que nous vous avons parlé de la marque Omate, c’était en début d’année passée. En effet, la marque avait déjà créé la surprise d’être présente au CES de Las Vegas pour présenter sa montre Omate O6S. Cette fois la marque récidive, mais avec une montre dédiée aux enfants et dépourvue de carte SIM physique.

Omate x Nash O6L quand la connectivité 4G passe par une Virtual SIM.

Alors, pas toujours évident de confier un smartphone ou une montre connectée avec une connectivité data mobile à un enfant. Et ce, sans le risque d’exploser à la fin du mois la note à payer.

Fort de ce constat, la marque Omate rassure les parents avec cette nouvelle montre connectée équipée d’une Virtual SIM.

Concrètement, la montre est couplée à un partenariat avec développé par Skyroam. Une formule prépayée active la montre et permet aux enfants de passer des appels vidéo prépayés illimités. De plus, la montre intègre des services de localisation.

Laurent Le Pen, fondateur et PDG d’Omate est fier d’annoncer : Omate est la première entreprise au monde à intégrer un service de carte SIM virtuelle sur une montre connectée. L’abonnement prépayé de trois ans comprend des services de bout en bout cryptés et illimités basés sur la localisation. Ainsi que des appels vidéo sur la 4G. Cela prouve une fois de plus notre volonté de faire bénéficier tout le monde de notre modèle d’entreprise de Wearable-as-a-Service. Notamment, grâce à des solutions faciles à utiliser et abordables.

De fait, la Omate x Nash O6L et son système d’exploitation ont été spécialement étudiés pour offrir une interface simple et pratique pour les enfants de 5 à 10 ans.

Il pourra ainsi, envoyer des messages à ses parents, passer des appels vidéos. La montre est même dotée d’un appareil photo qui lui permettra de prendre des photos ou des vidéos et de les partager.

Afin de séduire tout le monde, la montre Omate x Nash O6L est disponible en noir ou en violet.

La smartwatch Omate x Nash en édition limitée O6L sera disponible d’ici mars 2020 exclusivement sur Amazon US à partir de 179 $ US (au lieu de 229 $ US) et ne nécessitera aucune manipulation de la part des parents. Il suffira de l’allumer pour que le forfait 4G soit effectif pour 3 ans.

La marque annonce une version destinée à l’Europe courant Q2 2020.