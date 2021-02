Facebook Watch, une montre connectée en préparation chez Facebook.

Avec la Facebook Watch, le géant des réseaux sociaux serait en passe de proposer prochainement une montre connectée de son cru. Une montre qui forcément mettrait en avant ses applications de réseaux sociaux et ses apps de messagerie.

Facebook qui est devenu désormais à part entière une marque et non plus seulement une plateforme est en passe de prendre un nouveau virage. De fait, cette rumeur circule concernant l’arrivée prochaine d’une montre connectée estampillée FACEBOOK.

Montre connectée Facebook ? La Facebook Watch ?

Alors, l’information est arrivée de certains médias anglophones qui ont eu vent de la conception d’une montre connectée par Facebook. Une montre connectée qui pourrait arriver courant 2022. Une Facebook Watch qui selon certaines sources est déjà en cours de réalisation.

Une montre connectée qui serait apparemment orientée sur deux axes. Le premier, les différents services de messagerie du groupe tel que Messenger, WhatsApp et autres. Les utilisateurs pourront ainsi se transférer des messages directement depuis la montre.

L’autre axe c’est celui de la santé. En effet, selon certaines informations, cette nouvelle Facebook Watch sera en mesure de fournir toute une série d’informations sur votre santé. Elle serait susceptible d’inclure des applications standard de remise en forme et de suivi de la santé.

Bref des fonctionnalités que l’on retrouve déjà dans la plupart des montres connectées proposées actuellement.

Style, design, connectivité ?

Sur ces points, aucune information pour le moment. Aurons-nous à faire une montre connectée au style Apple Watch ou au contraire une montre connectée du style Garmin Instinct® Esports Edition.

À relire : Garmin dévoile aujourd’hui l’Instinct® Esports Edition.

Aucune information à ce sujet. On ne sait pas non plus si l’entreprise optera pour une plateforme Android Wear. Même s’il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Apple Watch 44MM Acier/Blanc Series 5 Cellular

529,00€

Reste à voir si le public sera séduit par ce type de montre. Surtout en ce moment avec la polémique de l’exploitation des données de WhatsApp vers la plateforme Facebook. En outre, pour la firme, il s’agit de se diversifier et d’amener d’autres revenus que cette plateforme en ligne. Un nouveau pari que e lance donc Facebook.

Facebook Watch, prix et disponibilité ?

Alors, si nous n’avons pas de date précise, il semblerait que la montre devrait arriver courant 2022. Pour ce qui est de son prix encore aucune information n’a été dévoilée.