Bon Plan : Moins de 1000€ pour un écran de 189 cm,  la TV LED LG 75UN71006.

Avec la TV LED LG 75UN71006, Boulanger et LG se propose de vous amener le cinéma dans votre salon avec cet écran de 189 cm. Et ça, pour moins de 1000€ ! Ils sont dingues chez boulanger.

On ne cesse de vous le dire, avec le confinement, les ventes des écrans plats de salon ont explosées. De plus, les prix de ceux-ci sont devenus plus qu’abordable. Ainsi, trouver pour moins de 1000€ un écran de 164cm c’ c’est presque « normal ». Ici LG propose une offre exclusive via le site de boulanger. Un écran de 189cm qui passe sous la barre des 1000€

LIEN D’ACHAT : LG 75UN71006.

Caractéristiques techniques :