CES 2020 : Diesel annonce sa nouvelle montre connectée à écran tactile, la Diesel On Fadelite.

Diesel, vous connaissez ? Non pas le carburant !!! La marque de mode ! Eh bien sachez que la marque vient de présenter sa nouvelle montre connectée à écran tactile : la Diesel On Fadelite.

Alors, si parmi les wearables les plus vendus on trouve les écouteurs sans fil True Wireless en tête de liste, les montres connectées ont leur franc succès. Et si Apple est celui qui se targue d’en vendre le plus, toutes les marques s’y sont mises. On a d’ailleurs eu l’occasion de vous présenter un test complet de la Huawei Watch GT 2 il y a peu de temps.

Diesel On Fadelite. Tout ce qu’il faut pour une montre connectée !

Alors que dire de cette nouvelle venue proposée par la marque Diesel ? Eh bien, avant tout sachez qu’elle pourra se porter aussi bien par un homme que par une femme. Cette montre connectée embarque Wear OS by Google™ et de la plateforme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 et propose un écran tactile (cadran) de 43mm.

Pour ce qui est du design, elle est proposée avec un bracelet transparent. En outre, elle est disponible en quatre combinaisons de couleurs (rouge et noir, noir et transparent, bleu et transparent, et entièrement transparent avec un boîtier irisé).

ADN oblige, la montre garde un style Diesel, bien que connectée. Ainsi, les différents bracelets sont du logo Diesel.

Un peu plus de technique ? Avec un cadran rotatif par exemple.

À l’aide de ce globe mobile, vous pouvez afficher deux autres fuseaux horaires sur le cadran. La montre connectée Fadelite affiche également des effets météorologiques et des animations interactives sur le cadran qui montrent toute une gamme de conditions météorologiques en temps réel, conditions qui sont mises à jour en fonction de votre localisation.

La marque a en outre pré installé certaines applications comme Spotify, l’Assistant Google, Google Fit™, Google Pay™

Le prix de vente de la montre sera de 279 €.