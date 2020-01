CES 2020 : nouveaux casques Sennheiser HD 450BT et HD 350BT.

Le spécialiste du casque audio est lui aussi présent au CES 2020 de Las Vegas et en profite pour présenter deux nouveaux casques sans fil Bluetooth 5.O et compatible AptX, les HD 450BT et HD 350BT.

Sennheiser, si vous avez un certain âge, voir un âge certain et que vous vous êtes intéressé à un moment ou un autre au casque audio, alors on vous a surement déjà conseillé de prendre un Sennheiser.

Il est vrai que la marque a eu ses heures de gloire. Il y a ±20 ans et tous les bons DJ en avaient un. La marque savait déjà proposé dans les années 90 des casques sans fil. Du sans fil qui exploitait la Radio Fréquence plutôt que le classique infra rouge de l’époque.

Si vous faisiez partie de ces gens-là, vous pouviez frimer en tondant la pelouse avec votre casque audio sur les oreilles.

Sennheiser HD 450BT et HD 350BT.

Désormais, les casques RF ont fait place au Bluetooth. Et Sennheiser a su rester fidèle à ses valeurs, proposer des casques avec une qualité audio au top. Elle compte bien le prouver une fois de plus avec ces deux nouveaux venus.

Deux casques qui sont équipés de Bluetooth 5.0 et des codecs sans fil de grande qualité, dont AAC, AptX™ et AptX™ Low Latency.

Nos nouveaux casques HD 350BT et HD 450BT s’adressent à tous ceux qui aspirent à une expérience audio supérieure au quotidien », déclare Jermo Köhnke, chef de produit chez Sennheiser.

Par ailleurs, la marque souligne que le HD 450BT est également doté d’une fonction de réduction de bruit active. Ils sont en outre dot d’une batterie qui leur confère une autonomie de 30 heures. La recharge quant à elle se fera par USB-C rapide.

De plus, ils sont équipés d’un bouton qui permet d’activer ou de désactiver l’assistant vocal Siri ou Google Assistant. Un autre bouton permet également de basculer entre l’écoute de morceaux musicaux ou la prise d’appels téléphoniques.

Les différents micros intégrés permettront d’utiliser le casque comme une solution mains libre. De sortes à ne pas devoir sortir le smartphone de sa poche.

Le nouveau casque HD 350BT sera commercialisé mi-janvier au prix de 99 EUR (prix de vente recommandé). Tandis que le casque HD 450BT sera commercialisé mi-février au prix de 179 EUR (prix de vente recommandé).