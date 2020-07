SRS-LSR200, la nouvelle enceinte sans fil de Sony.

Sony revient en ce mois de juillet pour nous proposer un nouveau produit dédié au son. Ainsi, cette nouveauté, c’est sa nouvelle enceinte TV amplifiée SRS-LSR200.

Sony est un acteur majeur dans le monde de l’audio-vidéo grand public et n’a de cesse de nous surprendre. Cette fois, le géant nippon le fait avec ce qu’il appelle une enceinte TV amplifiée.

Avec cette enceinte, Sony propose un produit qui vous permettra d’emmener avec vous le son de votre TV n’importe où dans la maison. Un débat sur LCI, ou la fin du journal télévisé alors que vous devez préparer le repas ? Pas de soucis, pas besoin de mettre la TV en pause ou mettre le son plus fort.

En effet, cette enceinte de TV vous permettra de transporter le son jusque dans votre cuisine ou toute autre pièce.

La connexion se fait au travers d’une connexion RF 2.4GHz, comme pour certains casques audio (rien à voir avec le Wi-Fi). En outre, Sony souligne que l’enceinte dispose de fonctions audio comme « Voice Zoom » qui détecte les composantes de la voix humaine pour la faire ressortir.

La marque nous confirme :

Montés sur les côtés gauche et droit de l’appareil, des radiateurs passifs reproduisent de manière réaliste les basses fréquences de la voix. La diffusion du registre des basses fréquences de la voix par les haut-parleurs gauche et droit et des radiateurs passifs assure la reproduction d’une voix naturelle et réaliste.