Samsung Health Monitor sera bientôt disponible dans 31 nouveaux pays.

Avec Samsung Health Monitor, le géant coréen étoffe son offre santé. La marque annonce que son application sera bientôt disponible dans 31 nouveaux pays. Et donc ajoutée à ses produits connectés comme les Samsung Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2.

Alors, pour information, l’application Samsung Health Monitor permet de mesurer la pression artérielle. Un facteur qui selon plusieurs spécialistes de la santé pourrait prévenir contre l’hypertension artérielle souvent associée à des troubles ou maladies du cerveau, des reins et du cœur.

« On estime qu’environ 33,5 millions de personnes dans le monde sont touchées par des fibrillations auriculaires (FA)4, une forme courante d’arythmie cardiaque. La fibrillation auriculaire est souvent la cause de complications cardiaques, notamment de caillots sanguins, d’insuffisance cardiaque et d’accidents vasculaires cérébraux »