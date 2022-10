Samsung Developer Conference 2022, les objets connectés à l’honneur.

A l’occasion de son Samsung Developer Conference 2022 (SDC2022), le constructeur coréen a mis en avant sa vision en matière de développement high-tech qui mise notamment sur les objets connectés et en a profité pour promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des consommateurs du monde entier.

Samsung est un mastodonte dans le monde du high-tech. La marque qui est arrivé il y a plus d’une décennie en Europe avec ses téléviseurs à écran plat de salon n’a cessé de s’étendre. Ainsi, on connait notamment la marque pour ses smartphones et ses Samsung Galaxy S mais aussi pour ses montres connectées et aussi son petit et gros électro. C’était d’ailleurs l’occasion pour l’entreprise d’affirmer ses ambitions à l’occasion de Samsung Developer Conference 2022 (SDC2022), un colloque destiné aux développeurs.

SmartThings, Samsung met à jour sa plateforme connectée. Avec SmartThings, Samsung s’est engouffré depuis quelques années dans le secteur des objets connectés. Pour rappel, SmartThings était une société américaine que le géant coréen a rachetée. À l’occasion de l’IFA, la…

Samsung Developer Conference 2022, orientation santé et bien-être.

A l’occasion de son Samsung Developer Conference 2022, le géant coréen a annoncé qu’il allait lancé une gamme d’outils pour les développeurs comme le programme Samsung Privileged Health SDK pour les partenaires et l’API Fall Detection pour promouvoir la sécurité des utilisateurs.

Tout en nous affirmant :

« En outre, l’outil comprend la nouvelle solution de recherche de bout en bout de Samsung pour les programmeurs des secteurs éducatif, clinique et médical et offre de nouvelles possibilités aux partenaires avec Health Connect. »

Ainsi, la marque coréenne souhaite encore améliorer les mécanismes et les produits high-tech en matière de santé mais aussi de sécurité. Par exemple, le développement de services, programmes destinés aux objets connectés pourrait permettre de détecter des pathologie, des maladies ou un état de santé général à un stade précoce comme les signes de fatigue et de stress des usagers de la route. Ce qui pourrait permettre par exemple de prévenir l’automobiliste et lui éviter ainsi un accident.

Health Services, API,…

L’idée est d’améliorer encore certaines de ses fonctions ou programmes actuels comme Health Services qui actuellement Services fournit des API qui permettent aux développeurs d’utiliser les puissants capteurs et algorithmes de la Galaxy Watch pour des solutions de santé précises. Comme par exemple la détection préventive de chute via sa montre connecté la Galaxy Watch.

Samsung annonce en outre des partenariats avec des services comme Samsung Health, Fitbit, Leap Fitness, MyFitnessPal ou encore Withings.