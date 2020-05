French Days : 160€ de réduction sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite Noir.

Vous aviez envie d’investir dans un nouveau smartphone et tant qu’à faire dans un haut de gamme ? Et vous ne l’avez pas encore fait ? Alors foncez sur cette bonne affaire que propose Boulanger sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite Noir.

Les French Days, c’est souvent l’occasion de faire de bonnes affaires. En effet, pour ceux qui savent pas ce que sont les French Days c’est une semaine de promotion dans le monde de l’électronique grand public. Un peu une copie du Black Friday en quelques sortes ? Oui voilà vous avez tout compris.

Et aujourd’hui à cette occasion on vous a déniché une belle réduction chez Boulanger qui propose le Samsung Galaxy Note 10 Lite Noir à non pas 609€ mais bien à un prix cassé de 449€.

LIEN D’ACHAT : Samsung Galaxy Note 10 Lite Noir.

Caractéristiques techniques :