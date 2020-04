Une manette de jeu aux couleurs de Minecraft chez Power A.

Power A devrait prochainement dévoiler une manette de jeu sans fil pour la Nintendo Switch aux couleurs de Minecraft. En effet, les fans du jeu culte aux gros pixels vont pouvoir avoir entre les mains « LA » manette Minecraft.

Minecraft, vous connaissez ? Non ? Bon alors, il est temps de vous faire un cours sur la Geek Culture. Minecraft est un jeu sorti en 2011 développer par le Suédois Markus Persson, alias Notch, puis par le studio de développement Mojang. L’idée du jeu, exploiter les ressources naturelles pour les transformer.

Voilà pour l’info on a fait court pour ne pas trop développer. Le plus fascinant avec ce jeu, c’est que malgré des graphismes avouons-le franchement pourri avec ses gros pixels séduits toujours autant. Le jeu initialement prévu pour PC est désormais multiplateforme et console.

Le jeu séduit tout autant et on vous recommande d’aller faire un tour sur cette chaine YouTube d’un jeune joueur.

Une manette Minecraft, le Graal !

C’est en tout cas ce que devrait proposer la société Power A. Effectivement, sur le site d’Amazon US on peut trouver une annonce concernant la vente prochaine de cette manette ainsi que des photos de ladite manette. Une manette sans fil qui au premier abord serait dédiée uniquement aux joueurs de la Switch.

De fait, la marque reprend ici les codes graphiques du jeu avec une manette teintée de vert et de brun. De plus, la manette est annoncée comme une manette dotée du Bluetooth 5.0. On peut donc supposer qu’elle pourrait fonctionner pour les gamers tablette ou smartphone voir même PC.

Pour le reste, la manette est similaire à toute autre manette avec ses boutons digitaux décalés et les 4 touches en haut à droite.

Par ailleurs, elle est alimentée par deux piles AA. Détail intéressant, elle reçoit même la licence Nintendo et Mojang. La manette est annoncée pour le 10 avril de cette année et sera commercialisée sur Amazon US à 49.99$. Aucune information quant à la disponibilité en Europe.