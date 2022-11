Le nouveau produit de Bumble : l’application de rencontre tirée de la série télévisée « Ted Lasso »

Il n’y a pas beaucoup d’exemples dans l’histoire moderne où des choses ou des phénomènes tirés de films ou de séries télévisées ont fait leur apparition dans la vie réelle. Mais il existe toujours de tels exemples, et l’un des plus frappants ces derniers temps a été l’apparition de l’application de rencontre Bantr, connue des fans de la série Ted Lasso sur Apple +.

Il est non seulement intéressant qu’une telle application ait été créée, mais aussi qu’elle ait essentiellement conservé les mêmes fonctionnalités que dans la série. Bantr aurait pu ne pas susciter un grand intérêt de la part du public. Cependant, le fait qu’elle ait été créée par les développeurs du service super-populaire Bumble a créé beaucoup de buzz autour de Bantr et en a fait presque le phénomène le plus important des rencontres sur Internet en 2022.

Nous voulons donc aujourd’hui vous parler plus en détail de Bantr, des principes de son fonctionnement et de qui devrait vraiment utiliser ce service pour les rencontres en ligne. Ainsi que qui devrait plutôt choisir une alternative plus « classique ». Commençons !

Bantr : des rencontres incognito avec une limite de temps

Comme dans la série télévisée Ted Lasso, la véritable application Bantr permet aux utilisateurs de se rencontrer et de chatter, mais elle ne montre aucune information personnelle et aucune photo. Les développeurs de Bumble n’ont pas modifié ce concept et ont proposé aux utilisateurs le format de rencontre Bantr Live.

Quel est l’intérêt ?

Du 13 octobre jusqu’à la fin de l’année 2022, tous les jeudis à 19 heures, heure locale, les utilisateurs de Bumble peuvent se connecter à Bantr Live, qui les mettra en relation de manière aléatoire avec des partenaires de chat. Lorsque le système vous trouvera un interlocuteur ou une interlocutrice, vous n’aurez que trois minutes pour faire connaissance avec la personne, en apprendre davantage sur elle et comprendre si elle vous intéresse. Vous ne verrez que son nom, vous ne pourrez pas passer à l’interlocuteur suivant manuellement et vous devrez attendre trois minutes avant la prochaine connexion. Bantr Live prend en compte les préférences de localisation, d’âge et de sexe, ce qui facilite grandement la recherche.

Au bout de trois minutes, la connexion sera rompue et l’application vous demandera si la conversation vous a plu et si vous pouvez la qualifier de prometteuse. Ce n’est que si vous sélectionnez « Oui » que vous pourrez voir une petite photo de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Si vous appuyez sur « Non », le système vous connectera simplement avec l’interlocuteur ou l’interlocutrice suivant(e). Et là encore, vous disposerez de trois minutes pour faire connaissance.

Faites attention ! À 20 heures exactement, Bantr Live cessera de fonctionner et de choisir de nouveaux interlocuteurs pour vous. Vous obtiendrez alors une sorte de « rapport », qui indiquera quelles sont les personnes avec qui vous partagez un intérêt mutuel. Votre chat se déplacera automatiquement vers la section Bumble Date, où vous pourrez consulter le profil de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice en question et chatter dans un format plus familier. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’être sur Bantr Live de 19h00 à 20h00. Vous pouvez quitter le service à tout moment, le système vous informera tout de même si des correspondances se sont formées.

Tous les utilisateurs de Bumble peuvent s’inscrire à Bantr Live directement depuis l’application. Si vous êtes un utilisateur actif de ce service de rencontres, nous vous recommandons d’essayer le format mis à jour. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais vous obtiendrez des impressions et des émotions intéressantes de la part de vos connaissances. En outre, Bantr Live, selon les développeurs, ne fonctionnera que jusqu’à la fin de 2022. Peut-être que si le format s’avère très populaire, il sera conservé comme une partie permanente de Bumble. Mais pour l’instant, c’est difficile à garantir. Alors essayez Bantr Live tant que vous le pouvez..

Si Bantr n’est pas pour vous : les services de rencontres alternatifs et les nouveautés intéressantes dans ce secteur

Si la version de Badoo de Bantr vous semble un peu familière, ce n’est pas par hasard. Le fait est qu’il existe depuis de nombreuses années une application, Thursday, qui fonctionne essentiellement de la même manière. Thursday ne fonctionne qu’un jour par semaine — le jeudi. Il est vrai qu’ici, vous pouvez voir les profils des autres utilisateurs et vous avez plus de moyens de communiquer. Thursday est idéal pour ceux qui veulent limiter l’utilisation des services de rencontres et ne pas transformer la recherche de l’âme sœur en une routine sans fin. Recommandé !

Heureusement pour vous et moi, les développeurs d’autres services de rencontres en ligne populaires sont également en mouvement et mettent souvent en place de nouvelles fonctionnalités pour attirer les utilisateurs et leur offrir des options plus intéressantes. Jetons un coup d’œil à certaines de ces mises à jour :

Plenty Of Fish — une fonctionnalité de flux en direct que les utilisateurs peuvent animer pour rassembler un public de téléspectateurs, discuter de sujets intéressants et diffuser leurs pensées.

— une fonctionnalité de flux en direct que les utilisateurs peuvent animer pour rassembler un public de téléspectateurs, discuter de sujets intéressants et diffuser leurs pensées. Badoo — une mise à jour de l’algorithme de rencontres sécurisées du Centre de Sécurité, grâce à laquelle vous pouvez personnaliser plus précisément Badoo, bloquer facilement des utilisateurs et vérifier votre profil.

— une mise à jour de l’algorithme de rencontres sécurisées du Centre de Sécurité, grâce à laquelle vous pouvez personnaliser plus précisément Badoo, bloquer facilement des utilisateurs et vérifier votre profil. Tinder et la plupart de ses analogues — l’ajout d’une fonction de chat vidéo à l’application. Les chats vidéo ont été introduits de manière particulièrement active pendant la pandémie de coronavirus Covid-19, lorsque les gens se plaignaient d’un réel manque de communication.

Il y a aussi les métavers, dont nous parlons de plus en plus et qui pourraient être l’avenir de toutes les rencontres sur le Web. Les développeurs de Tinder ont été parmi les premiers à parler de la création de leur propre métavers. Les discussions sur le Tinderverse ont commencé presque immédiatement après l’annonce de Mark Zuckerberg sur le développement du métavers.

En fait, à ce jour, les métavers restent une belle théorie, qui est encore loin d’une réelle mise en pratique. Et le problème n’est pas la complexité de la technologie, mais le coût d’un équipement VR de haute qualité. Tous les contemporains ne sont pas prêts à payer plus de 1000 $ pour un casque de réalité virtuelle afin de rencontrer des gens dans le monde virtuel. Surtout si l’on considère qu’il existe une solution beaucoup plus abordable, même si elle n’est pas la plus avancée technologiquement — un jeu vidéo et une plate-forme à temps partiel pour les rencontres en ligne VRChat.

Le problème des futurs métavers (ainsi que de nombreux services de rencontre modernes) est qu’ici, vous ne voyez généralement pas votre interlocuteur. La communication s’effectue souvent exclusivement par texte. Et les informations sur l’interlocuteur se limitent dans la plupart des cas aux données de son profil. Il est donc extrêmement difficile d’évaluer objectivement une personne. Toutefois, cet inconvénient des rencontres modernes sur le Web est facilement résolu par un autre format de communication — le chat vidéo en ligne.

Le chat vidéo : des rencontres pour ceux qui veulent voir, entendre et « sentir » leur interlocuteur

Le chat vidéo en ligne est un site ou une application qui met en relation des personnes aléatoires par vidéo. Selon la plateforme choisie, vous aurez accès à des paramètres de recherche : sexe, langue, géolocalisation, liste d’intérêts, etc. Dans un sens, les principes de fonctionnement de Bantr Live et du chat vidéo en ligne sont similaires. Mais le second vous offre plus de liberté.

Parmi les chats vidéo en ligne les plus populaires, nous pouvons vous recommander les suivants :

Meowchat — une application de rencontre avec un chat vidéo intégré et des clips vidéo d’utilisateurs au lieu des ennuyeux « profils statiques ». L’application a une bonne note et plusieurs millions de téléchargements.

— une application de rencontre avec un chat vidéo intégré et des clips vidéo d’utilisateurs au lieu des ennuyeux « profils statiques ». L’application a une bonne note et plusieurs millions de téléchargements. CooMeet — un chat vidéo en ligne avec un filtre de genre exclusif, grâce auquel le service met en relation uniquement des hommes avec des femmes. Une excellente ressource pour des connaissances romantiques prometteuses. De plus, CooMeet dispose d’applications mobiles fonctionnelles et d’un traducteur de messages texte intégré.

— un chat vidéo en ligne avec un filtre de genre exclusif, grâce auquel le service met en relation uniquement des hommes avec des femmes. Une excellente ressource pour des connaissances romantiques prometteuses. De plus, CooMeet dispose d’applications mobiles fonctionnelles et d’un traducteur de messages texte intégré. Emeraldchat — une combinaison d’application de rencontre, de chat vidéo et de service de messagerie classique. Il s’agit d’une plateforme riche en fonctionnalités. Il est vrai que les fonctionnalités d’Emeraldchat peuvent sembler redondantes pour beaucoup.

Quoi qu’il en soit, le choix de plateformes en ligne pour les rencontres et le chat sur le Web est tout simplement énorme. Et de nouvelles fonctions dans des services déjà familiers apparaissent fréquemment. Restez donc à l’affût des mises à jour afin de ne pas manquer les plus intéressantes. Et il y en aura certainement beaucoup !

Conclusion

L’apparition de Bantr Live est un précédent vraiment intéressant. Surtout pour les fans de Ted Lasso, mais vous pourriez aimer Bantr même si vous n’avez pas regardé l’émission. Après tout, un nouveau format de rencontre est toujours intéressant.

D’un autre côté, nous savons tous que l’intérêt pour quelque chose de nouveau peut être très éphémère. Un exemple frappant de cela est l’application Clubhouse, qui est devenue phénoménalement populaire en un instant, et que tout le monde a complètement oubliée après seulement un mois. Il est difficile de dire si la même chose se produira avec Bantr Live. Mais nous vous recommandons d’essayer cette application tant qu’elle suscite de l’intérêt. Dans tous les cas, vous pourrez toujours revenir à votre application de rencontre habituelle ou à votre chat vidéo en ligne préféré.