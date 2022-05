IPhone, les smartphones seront  fabriqués en Inde et au Vietnam.

Apple annonce sa volonté de développer davantage ses chaines de production pour son iPhone dans d’autres pays que la Chine afin d’éviter tout risque de pénurie. Le constructeur américain semble s’orienter vers l’Inde et le Vietnam.

Apple semble tenir compte de l’adage qui dit ; « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Effectivement, la marque a décidé depuis un moment maintenant suite aux problèmes liés au Covid et à l’arrêt des usines en Chine de faire construire une partie de ses iPhone en Inde et au Vietnam.

Ce choix a été fait par le géant à la pomme en vue d’éviter une rupture d’approvisionnement de son téléphone phare. Pour rappel, une grande partie des revenus d’Apple viennent directement des ventes d’iPhone.

Plus de production pour l’Inde et le Vietnam.

Ainsi, suite aux soucis que rencontre le gouvernement chinois concernant le Covid-19 et sa politique « zéro Covid-19 », Apple envisage d’augmenter la production en Inde et au Vietnam. Par ailleurs, outre cette augmentation des chaines de production dans ces deux pays, Apple accélère le transfert de production vers d’autres marchés pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine.

Concrètement, le géant américain aurait pris contact avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Et cela afin de pouvoir suivre quant à la distribution et la demande de son iPhone.

Ainsi, la fabrication de l’iPhone 13 a commencé à se faire non pas en Chine, mais bien en Inde. En outre, selon certaines sources, les nouvelles tablettes iPad pourraient elles aussi venir directement de l’Inde.

Des choix stratégiques donc pour Apple qui veut à tout prix éviter de devoir faire face à une rupture de stock de ses produits qui pourrait lui couter cher et faire chuter à la fois ses ventes, mais aussi ses bénéfices et son action en bourse.

En outre, le climat actuel entre la Chine et les USA reste toujours très instable. On le voit encore et toujours notamment avec Huawei qui doit toujours faire face à l’embargo mis en place par Donald Trump.