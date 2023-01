LIFIMAX2G®, du 2Gb/s de transfert pour le LiFi.

Oledcom annonce le LIFIMAX2G®, une nouvelle norme en matière de technologie LiFi capable d’atteindre un taux de transfert de 2Gb/s. Une technologie qu’Oledcomm entend proposer aux infrastructures industrielles et ferroviaires afin qu’elles puissent accéder aux transmissions à haut débit en toute sécurité, sans interférences et de façon inviolable.

Voilà maintenant environ trois ans que l’on vous faisait découvrir une nouvelle technologie sans fil capable de faire transiter des données non pas via les ondes, mais au travers de la lumière. Cette technologie n’est autre que le « LiFi ». Une technologie notamment mise en avant par la société française Oledcomm qui nous présentait en 2019 sa solution « LiFiMAX ».

LIFIMAX2G®, encore plus rapide pour répondre à des besoins.

A l’occasion du CES 2023 de Las Vegas, la société française Oledcomm a dévoilé ce qu’elle appelle « LIFIMAX2G® ». Une nouvelle évolution qui permet au LiFi d’atteindre du 2Gb/s de transfert. Avec cette nouvelle évolution, de la norme Oledcomm assure vouloir franchir « une nouvelle étape dans les communications Vehicle-to-Infrastructure et la connectivité pour l’industrie 4.0 ».

Cette nouvelle génération de transceivers LiFi offre un avantage intéressant, celui de doubler la vitesse par rapport à celle atteinte par la génération précédente. Ainsi, la norme passe désormais à près de 2 Gigabits par seconde en flux montant et 2 Gigabits par seconde en flux descendant à une distance de 1-5m.

En outre, Oledcomm met en avant le fait que cette lumière invisible permet d’éviter les interférences par rapport à d’autres modes de communication à base des ondes radios, permettant aux appareils d’échanger les données à tout moment en toute sécurité. Vous l’aurez, compris l’entreprise fait référence au Wi-Fi ou à la 4G/5G.

En outre, avec cette évolution et ce débit plus élevé, il semblerait qu’une fois de plus Oledcomm s’oriente vers le segment professionnel pour proposer ses solutions LIFIMAX2G®. L’entreprise à d’ailleurs profiter de sa présence au CES de Las Vegas pour proposer sur demande aux personnes intéressées des démos d’application industrielle de réalité augmentée connectée en LiFi ainsi que des démos de connexion V2I (Véhicule to Infrastructure).