Les HP ZBook Studio et le HP ZBook Create sont de sortie.

HP annonce l’arrivée de nouveaux PC portables qui sont bien plus que des ordinateurs. La marque les définit d’ailleurs comme des nouvelles stations de travail portables conçues pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des professionnels.

HP fait partie des marques qui ont su très vite s’engouffrer dans le monde de l’informatique professionnel. De fait, la marque signe régulièrement des contrats et équipe les grandes entreprises en ordinateurs portables ou PC de bureau.

Cette fois elle propose de nouveau un outil informatique dédié aux professionnels de la création. Un outil qui se nomme HP ZBook Studio et le HP ZBook Create.

Depuis quelques années, les entreprises ne cessent de devenir modulables et proposent de plus en plus à leur personnel des solutions de travail nomade comme le télétravail qui a été obligatoire en cette période de Covid-19.

Dès lors, entre nomadisme des employés et des bureaux « Flex-Desk », la mode n’est plus vraiment au PC de bureau, mais bien à celui du PC portable. Dès lors, bon nombre d’entreprises fournissent à leurs employés des HP ELiteBook.

HP ZBook Studio et HP ZBook Create, pour les professionnels de la création.

Ainsi avec ces nouveaux modèles, HP vise le monde des professionnels de la création en leur proposant des machines dédiées à leur travail quotidien. Pour ce faire, HP a équipé ces modèles de cartes graphiques NVIDIA GeForce ou Quadro. Afin d’offrir un écran le plus large possible dans une taille correcte, HP a intégré une dalle qui couvre un ratio-écran-châssis de 87 %.

Pour les modèles dotés de carte graphique NVIDIA, HP annonce le support du rendu en Ray Tracing, en s’appuyant sur l’IA.

Des écrans 15 pouces, de l’autonomie…

Ces nouveaux modèles sont proposés en version 15 pouces avec un châssis en aluminium. L’autonomie annoncée sur ces modèles est aux alentours de 17 heures. Le clavier des ordinateurs portables a été aussi étudié pour faire le moins de bruit possible lors de la frappe.

Enfin, niveau connectivité ces derniers venus héritent du Bluetooth et de la dernière technologie Wi-Fi à savoir du WiFi 6. En revanche, HP ne parle pas de possibilité de faire une mise à jour composant avec de la 5G.

Pour les plus intéressés, sachez que « les stations de travail mobiles » HP ZBook Studio et HP ZBook Create seront disponibles en août. Pour le moment, le constructeur n’a donné aucun prix.