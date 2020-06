Cricut Joy, une imprimante découpeuse portable connectée.

La marque américaine Cricut propose une imprimante découpeuse portable qui associée à une application pour smartphone imprime et découpe vos motifs.

Il y a parfois dans notre univers high-tech des secteurs que l’on ignore complètement l’existence. Et puis avec l’intégration du Bluetooth ou du Wi-Fi, on découvre des choses et tout un univers ! C’est le cas avec la marque américaine Cricut qui propose des produits dédiés aux créateurs de mode.

Effectivement, qui n’a jamais rêvé de pouvoir mettre son logo préféré ou sa phrase préférée sur un T-Shirt. Malheureusement si les papiers tissu à imprimer existe, il faudra passer son temps à faire du découpage rarement ultra précis avant de venir avec le fer à repasser imprimer le dessin sur le T-Shirt.

Cricut Joy, désormais c’est possible et où que vous soyez !

Ainsi, la marque américaine propose une imprimante découpeuse portable connectée dotée de Bluetooth. Avec cette petite imprimante, vous pourrez non seulement imprimer le motif de votre choix, mais en plus celui-ci sera directement découpé correctement. Plus besoin de ciseaux. La seule chose qu’il vous faudra c’est le support (différent type de papier selon vos besoins) et d’un smartphone.

En effet, la marque propose une application qui vous permettra soit d’imprimer un motif que vous avez trouvé sur internet, votre logo soit de choisir parmi ceux proposés.

La marque d’ailleurs confirme :

« Personnalisez, organisez ou adaptez tout ce que vous souhaitez à l’aide de centaines de dessins et de polices prêts à l’emploi. Téléchargez vos propres créations gratuitement. Ou accédez à des milliers de dessins de premier ordre sous licence moyennant un petit abonnement mensuel. »

L’interconnexion entre l’imprimante découpeuse et votre smartphone se fera au travers d’un appairage Bluetooth. Ainsi, une fois vote motif choisi, il suffira d’envoyer la requête à l’imprimante via Bluetooth. Celle-ci s’occupera d’imprimer, mais aussi de découper les contours de votre motif.

Cricut Joy, un couteau suisse de la découpe ?

La Cricut Joy découpe le flex thermocollant, le papier cartonné, le vinyle et le papier, et même d’autres matériaux. En outre, l’imprimante est en mesure de faire des découpes plus longues et répétées. Ainsi, elle est en mesure de découper une même image pouvant atteindre 11,4 cm de large et 1,20 m de long ou des motifs répétés jusqu’à 6 m de long.