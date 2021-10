TOP 10 des aspirateurs robots connectés en 2021

Passer l’aspirateur représente une corvée pour vous ? Pensez à vous équiper d’un aspirateur robot connecté. Cet appareil high-tech est capable de travailler à votre place. Ce type d’aspirateur peut en effet être piloté et programmé via votre smartphone ou votre tablette. Actuellement, les aspirateurs robots connectés intègrent diverses fonctionnalités qui rendent parfois le choix difficile. Dans cet article, nous allons vous dresser une liste d’aspirateurs robots tendance pour cette année 2021. Pour cela, nous allons vous aider à choisir selon le prix de l’appareil, son usage, ses possibilités, etc.

Les modèles de plus de 500 € avec station aspirante.

Aspirateur robot Roidmi EVE Plus

Disposant d’une puissance d’aspiration de 2700 PA, cette station de nettoyage est très efficace. Il est pourvu d’une poubelle intelligente lui permettant de vider automatiquement sa boite à poussière lorsqu’elle est pleine. Il peut nettoyer votre maison tous les jours de manière autonome, même si vous êtes absent durant un mois. En utilisant l’intelligence artificielle, cet aspirateur robot peut cartographier votre maison et analyser vos habitudes de nettoyage. Grâce à l’application Roidmi / Mijia, vous pourrez le contrôler à distance.

Aspirateur robot iRobot ROOMBA i7+

Doté d’un système de nettoyage en trois étapes, avec ses extracteurs en caoutchouc, sa brosse latérale et sa puissante aspiration, cet appareil nettoie votre maison de manière optimale. Il est capable de nettoyer les murs et tous les angles dans votre habitation. Son système d’auto vidage Clean Base lui permet de se nettoyer tout seul. L’iRobot ROOMBA i7+ utilise la navigation vSLAM pour apprendre l’agencement de votre habitation. Vous pourrez le commander avec l’assistant vocal Google ou Alexa.

Aspirateur robot iRobot ROOMBA S9+

Grâce à l’intelligence artificielle, ce robot aspirateur est capable de nettoyer les moindres recoins de votre maison quand il le faut. La cartographie intelligente Imprint vous permet d’indiquer à votre aspirateur les zones à nettoyer dans votre habitation. Grâce à ses capteurs intelligents et ses larges extracteurs en caoutchouc, il est capable de nettoyer vos sols en profondeur. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Aspirateur robot Ecovacs Deebot T9+

Ce robot aspirateur fera le ménage à votre place. Grâce à la technologie OZMO Pro, il peut nettoyer tous types de sols avec grande facilité. La fonction TrueDetect 3D 2,0 lui permet de détecter les obstacles dans votre maison. Ce modèle a pour particularité d’intégrer un rafraichisseur d’air permettant d’éliminer les mauvaises odeurs. Pour une utilisation optimale, il vous sera livré avec un sac poussière jetable de 2,5 l.

Les modèles entre 200 € et 400 €

Aspirateur iRobot Roomba 692

Livré avec 2 brosses traditionnelles multi-surfaces, cet appareil nettoie les sols de votre maison de manière autonome. Grâce à son système de nettoyage en trois étapes, il aspire les poussières, les saletés et les débris sur vos sols durs, tapis et moquettes. Très innovant, il peut retenir vos habitudes de nettoyage et vous suggère les programmes les plus adaptés à vos besoins. Notons que Roomba 692 est pourvu d’un assistant vocal compatible avec les appareils Google Assistant et Alexa.

Aspirateur Robot Intelligent Neato Robotics D4

Avec son design en forme de « D » et sa brosse de nettoyage ultra précise, ce robot intelligent nettoie tous les recoins de votre maison. Il peut nettoyer tous types de sols y compris les carrelages et les tapis. Bien pensé, les lignes de délimitation virtuelles indiquent à votre robot les zones qu’il ne doit pas nettoyer. L’appareil est doté d’une connexion Wi-Fi vous permettant de le piloter sur votre appareil iOS ou Android via une application dédiée.

Aspirateur robot ECOVACS Deebot 710

Intégrant la technologie de cartographie Smart Navi 2.0, ce robot connecté nettoie intelligemment les pièces de votre maison. Avec ses 4 brosses latérales et ses différents modes de nettoyage, il peut aspirer les poussières et les saletés les plus tenaces sur vos sols durs, tapis et moquettes minces. Très innovant, Deebot 710 peut nettoyer autour de vos escaliers sans risquer de tomber. Dès qu’il a fini son travail, il revient automatiquement à sa base de chargement.

Les modèles entre 300 € et 600 € aspirent et lavent

Aspirateur Robot Laveur Ecovacs DEEBOT U2pro

Disposant d’une autonomie de 150 min, avec sa batterie de 3200 mAh, cet appareil peut nettoyer une surface allant jusqu’à 200 m² sans vous déranger. Livré avec un bac à poussière de 800 ml et une brosse anti-enchevêtrement, il nettoie facilement les poils d’animaux et les saletés sur les tapis. Il intègre également un réservoir d’eau électronique et un système de lavage OZMO permettant de nettoyer et de laver en profondeur vos sols durs. Notons que cet appareil est compatible Alexa et G+.

Robot laveur iRobot Braava Jet m6134

Grâce à son pulvérisateur d’eau et à ses lingettes avec fibres nylon, cet appareil élimine les saletés collantes et les graisses de cuisine avec grande facilité. Les lingettes en microfibres permettent un balayage à sec des poussières, des saletés et des poils d’animaux. Équipé d’une cartographie intelligente, ce dispositif peut apprendre à connaitre votre domicile. Ainsi, il nettoie uniquement les pièces qui doivent être nettoyées quand il le faut.

Robot Aspirateur Laveur Rowenta X-Force Flex 14.60 RH9959WO

Doté d’une puissance de 200 air-watts, cet appareil nettoie efficacement et rapidement tous types de surfaces, du sol jusqu’au plafond. Avec sa batterie amovible, il dispose d’une autonomie de 70 min. La technologie Flex lui permet de se faufiler partout, même sous les meubles les plus bas. Grâce à sa tête d’aspiration révolutionnaire, il peut aspirer tous types de déchets.