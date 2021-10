HTC True Wireless Earbuds Plus, les nouveaux écouteurs sans fil d’HTC.

Avec ces HTC True Wireless Earbuds Plus, HTC s’engouffre une fois de plus dans un marché fortement concurrentiel, mais qui a la cote auprès du grand public depuis maintenant deux ans. En effet, le marché des écouteurs intraauriculaires a su séduire un grand nombre de consommateurs notamment à cause du Covid et le fait que les gens se sont mis à faire un peu plus de sport.

HTC True Wireless Earbuds Plus, compact et ANC.

Alors, oui ces écouteurs vont tenter de faire de l’ombre aux ténors du marché. Tout d’abord parce que HTC jouit d’une bonne réputation. Ensuite parce que ces écouteurs de type intra auriculaires entre dans la catégorie des écouteurs True Wireless Bluetooth.

Des HTC True Wireless Earbuds Plus qui bénéficient en plus d’une solution de réduction de bruit active (alias ANC). Des écouteurs qui sont aussi résistants à l’eau et qui bénéficient de la norme IPX5. Leur prise en main est très intuitive, tout comme les fonctionnalités telles que l’appairage automatique et les boutons de commande tactiles.

Autres fonctionnalités intéressantes, les HTC True Wireless Earbuds Plus peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre.

Bluetooth, autonomie, boitier de rangement…

Pour ce qui est de la connectivité, HTC a opté pour du Bluetooth et le support des codecs aptX et AAC pour un rendu sonore de qualité. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur annonce 4h30 heures de conversation, 4 heures lorsque la technologie ANC est activée, et 5h30 pour l’écoute de musique (4 heures 30 avec la technologie ANC).

On notera au passage que l’étui de charge à la fois compact et stylé offre 86 heures de temps de veille. Enfin, notons le fait que les écouteurs sont équipés de petites tiges, mais vraiment très petites sur la longueur.

Prix et Disponibilité.

Les HTC True Wireless Earbuds Plus existent dans deux coloris – un noir intense et un blanc pur et seront disponibles sur le site du constructeur à partir du 26 octobre au prix doux de 79€.