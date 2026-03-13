Google Workspace : Gemini apporte de nouvelles fonctions IA dans Docs, Sheets, Slides et Drive

Google renforce l’intégration de l’intelligence artificielle dans son écosystème bureautique. Le groupe déploie plusieurs nouvelles fonctions Gemini dans Google Workspace, avec des outils capables de générer des documents, analyser des données ou concevoir des présentations. Ces mises à jour concernent Google Docs, Google Sheets, Google Slides et Google Drive, avec l’objectif de transformer ces services en véritables assistants de travail.

Le géant américain poursuit ainsi sa stratégie d’intégration de l’IA générative dans ses services professionnels. Avec Gemini dans Google Workspace, la firme cherche à enrichir ses outils collaboratifs en automatisant certaines tâches et en facilitant la création de contenus.

Gemini peut désormais créer un document complet dans Google Docs

La principale nouveauté dans Google Docs s’appelle Help me create. Cette fonction permet de générer automatiquement un document à partir d’une simple demande.

A relire : Google Gemini crée désormais aussi de la musique avec Lyria 3 : l’IA de Google passe à la composition Google Gemini franchit une nouvelle étape dans l’IA générative. Après les images et la vidéo, la plateforme s’attaque désormais à la création musicale. Avec Lyria 3, il devient possible de générer en…

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Gemini agit comme un assistant rédactionnel capable de rechercher et synthétiser des informations provenant de différentes sources :

fichiers Google Drive

emails Gmail

conversations Google Chat

contenus issus du Web

L’IA peut ainsi produire un premier brouillon structuré et déjà mis en forme.

Google introduit également deux nouvelles options destinées à améliorer la cohérence des documents :

Match writing style : Gemini analyse le ton du document pour produire un texte aligné sur le style d’écriture existant.

Match the format : l’outil reproduit automatiquement la structure et la mise en page d’un modèle existant.

L’objectif est de réduire le temps nécessaire pour produire des documents structurés, notamment dans un cadre professionnel.

Google Sheets devient un outil d’analyse de données assisté par IA

Avec cette mise à jour, Gemini dans Google Sheets gagne en capacités d’automatisation.

L’IA peut désormais créer ou modifier des feuilles de calcul complètes à partir d’une description en langage naturel. Un utilisateur peut par exemple demander :

la création d’un tableau de suivi de projet

la génération d’un modèle financier

l’organisation de données dans une feuille structurée

Google introduit également Gemini Fill, une fonction destinée à automatiser le remplissage de données dans les cellules.

Cette fonctionnalité permet d’éviter la saisie manuelle, notamment pour les tableaux contenant de nombreuses lignes.

Autre évolution notable : Gemini peut maintenant résoudre certains problèmes logistiques ou analytiques complexes grâce à des commandes écrites. L’IA peut ainsi proposer des optimisations ou générer des calculs avancés directement dans la feuille de calcul.

Selon Google, les performances de Gemini dans Google Sheets atteignent désormais des niveaux comparables aux meilleurs systèmes d’analyse automatisée.

Gemini simplifie la création de présentations dans Google Slides

Les mises à jour concernent également Google Slides, l’outil de présentation du groupe.

Gemini peut désormais générer automatiquement de nouvelles diapositives en respectant le thème graphique d’une présentation existante. L’IA prend en compte :

les couleurs

les styles visuels

la structure globale du fichier

L’utilisateur peut aussi demander à Gemini de modifier des diapositives déjà créées afin qu’elles correspondent au style global de la présentation.

Cette approche vise à automatiser la partie design des présentations, afin de permettre aux utilisateurs de se concentrer davantage sur le contenu.

Google Drive devient un assistant de recherche intelligent

L’évolution la plus notable concerne peut-être Google Drive, qui gagne plusieurs fonctions d’intelligence artificielle.

Le service de stockage ne se limite plus à l’archivage des fichiers. Il intègre désormais des AI Overviews, des résumés générés par IA qui apparaissent en haut des résultats de recherche.

Ces aperçus permettent d’obtenir rapidement une synthèse des informations présentes dans les fichiers stockés sur Drive.

Google introduit également la fonction Ask Gemini.

Ce système permet d’engager une conversation avec l’IA afin d’explorer différents contenus :

documents Drive

emails Gmail

événements Google Calendar

Gemini peut alors analyser ces informations pour créer une sorte de base de connaissances personnalisée.

L’utilisateur peut poser des questions complexes et obtenir des réponses contextualisées à partir de ses propres données.

Une intégration plus profonde de l’IA dans Google Workspace

Avec ces nouveautés, Google poursuit l’intégration de Gemini dans Google Workspace à l’ensemble de ses outils bureautiques.

L’objectif est de transformer ces services en assistants capables de :

générer du contenu

analyser des données

automatiser certaines tâches

organiser l’information

Cette évolution s’inscrit dans la concurrence directe avec les solutions d’IA intégrées aux outils de productivité professionnels.

Ce qu’il faut retenir

Les nouvelles fonctions Gemini dans Google Workspace renforcent l’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils bureautiques de Google.

Gemini peut désormais générer des documents dans Docs, automatiser des feuilles de calcul dans Sheets et concevoir des présentations dans Slides.

Google Drive évolue également avec des fonctions de recherche et de conversation basées sur l’IA.

L’objectif est de transformer Workspace en environnement de travail assisté par intelligence artificielle.

Positionnement sur le marché

Avec Gemini dans Google Workspace, Google renforce sa stratégie autour de l’IA générative appliquée à la productivité.

Le groupe se positionne sur le même segment que les suites bureautiques enrichies par l’intelligence artificielle.

Ces outils visent principalement :

les entreprises

les équipes collaboratives

les travailleurs indépendants

les organisations utilisant déjà Google Workspace

L’intégration native de l’IA dans les documents, feuilles de calcul et présentations devient progressivement un standard dans les outils de travail numérique.

FAQ : Gemini dans Google Workspace

Qu’est-ce que Gemini dans Google Workspace ?

Gemini dans Google Workspace est un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle intégrées dans les outils Google comme Docs, Sheets, Slides et Drive. Elles permettent d’automatiser la création de contenus et l’analyse de données.

Que fait la fonction Help me create dans Google Docs ?

La fonction Help me create peut générer automatiquement un document complet en s’appuyant sur des informations provenant de Google Drive, Gmail, Chat ou du Web.

Gemini peut-il créer une feuille de calcul dans Google Sheets ?

Oui. Gemini dans Google Sheets peut générer une feuille de calcul complète à partir d’une simple description en langage naturel.

Que permet Gemini dans Google Slides ?

Gemini peut créer de nouvelles diapositives et adapter leur design afin qu’elles correspondent au thème visuel d’une présentation existante.

Gemini est-il disponible pour tous les utilisateurs ?

Pour l’instant, ces fonctionnalités sont déployées pour les abonnés Google AI Pro et Ultra ainsi que pour certains clients professionnels Gemini Alpha.

Récapitulatif technique

Technologie IA : Gemini

Services concernés : Google Docs, Sheets, Slides, Drive

Fonction document : génération automatique avec Help me create

Fonction données : création de feuilles et optimisation dans Sheets

Fonction présentation : génération et adaptation de diapositives

Recherche intelligente : AI Overviews et Ask Gemini dans Drive

Sources d’information : Drive, Gmail, Chat, Web

Disponibilité : Google AI Pro, Ultra et clients professionnels sélectionnés

En résumé

Google déploie de nouvelles fonctions Gemini dans Google Workspace pour automatiser la création de documents, l’analyse de données et la conception de présentations.

L’IA peut désormais générer du contenu dans Docs, organiser des feuilles dans Sheets et concevoir des diapositives dans Slides.

Google Drive intègre également des outils de recherche et de conversation basés sur Gemini.

Ces évolutions transforment progressivement Workspace en suite bureautique assistée par intelligence artificielle.

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