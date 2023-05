Eeva, et si vous laviez votre linge autrement !

Avec Eeva, cette start-up américaine propose une nouvelle solution pour laver et sécher votre linge, une solution connectée et plus écologique que nos traditionnelles machines à laver et sèche-linge.

Le monde évolue en permanence et la cause écologiste n’a jamais été autant mise en avant ces dernières années. Pour certains, faire du bien à la planète peut aussi passer par des gestes simples du quotidien ou des appareils moins énergivores. C’est en tout cas ce que propose la jeune start-up américaine qui a conçu ce produit.

Eeva, le tout-en-un pour votre linge.

Et si vous aviez une machine à laver dans votre chambre, votre salle de bain, la chambre de vos enfants. C’est en tout cas le concept avec Eeva. Ce tout-en-un pour s’occuper de votre linge sale se présente sous des allures de manne à linge. À la différence prêt, que cette manne à linge fait aussi lave-linge et sèche-linge.

Comme le montre l’entreprise dans sa vidéo de présentation, plus besoin de récupérer vos mannes de linge sale, d’aller à la buanderie pour les laver, pour ensuite transvaser vers le sèche-linge pour enfin remonter la manne avec le linge pour le ranger.

Ce lave-linge d’un nouveau genre offre la particularité de ne pas devoir être raccordé à votre arrivée d’eau. En effet, il est doté d’une cuve de stockage qui permettra de venir mettre de l’eau dedans et un système d’égouttage pour vider l’eau également.

Des linges lavés et séchés en 90 minutes.

C’est ce qu’annoncent les concepteurs d’Eeva. De fait, en plus de réduire la consommation d’eau et d’énergie, votre linge sale sera lavé, essoré et séché en seulement 90 minutes. À noter que grâce à sa connexion Bluetooth et une application qui lui est dédiée, il sera possible pour l’utilisateur d’avoir un aperçu complet sur l’état de la machine en cours, mais aussi de sa consommation, du nombre de cycles ou de machine faite sur la semaine… À noter que si vous n’avez pas votre smartphone à proximité, la machine est équipée d’un écran LCD qui sera à même de vous fournir les informations ou encore de s’en servir pour mettre en route une machine.

Prix et Disponibilité.

Eeva est commercialisé au prix 832€ en prix spécial sur le site IndieGogo au lieu de 1199€. Les premières livraisons seront faites à partir du mois d’octobre 2023.