DJI Mini 3 le nouveau drone ultra léger de DJI.

Avec son DJI Mini 3, le leader du drone grand public de loisir DJI étoffe sa gamme avec un nouveau modèle qui se veut ultra léger. En effet, la marque annonce un poids de seulement 249 grammes.

Le marché du drone de loisirs a explosé depuis quelques années pour ne pas dire bientôt une décennie. Au point que les états ont dû mettre en place une législation pour limiter les vols et survols de drone sur le territoire.

DJI Mini 3, petit, mais surprenant ?

Alors bien sûr, DJI est un des poids lourds sur le marché du drone. Et donc la marque a su profiter de son expérience et de son savoir-faire pour proposer un nouveau modèle de drone. Un drone qui respecte la réglementation sur les drones dans de nombreuses parties du monde, où les drones de moins de 250 g permettent aux utilisateurs de voler dans le respect des lois régionales, sans avoir à passer d’examen.

C’est d’ailleurs sans doute pour cela que la marque propose ce nouveau drone qui ne pèse que 249 grammes. Pour ce qui est de la vidéo, ce nouveau drone de la marque offre la possibilité d’enregistrer en 4K/30 fps HDR. Le capteur CMOS embarqué est de 1/13 pouce et propose une ouverture f/1,7.

La marque met également d’autres points en avant :

La technologie de pixels 4-en-1 permet de prendre des photos de 48MP à 12MP et des pixels individuels d’une taille de 2,4 μm pour améliorer les images en basse lumière.

Mais si la qualité de la caméra a son importance, il y a aussi l’autonomie du drone. Et pour ce nouveau DJI Mini 3, la marque annonce une durée de vol maximale de 38 minutes. Pour ce qui est de la portée du drone, elle est effective jusqu‘à 10km. A noter qu’il est également possible de programmer des parcours de vols et de prendre des photos ou films préprogrammés. A noter que le drone est également doté d’une fonction retour au domicile qui ramène automatiquement l’appareil au point de décollage dans des situations telles qu’une perte de signal ou une batterie faible.

Prix et Disponibilité.

Le DJI Mini 3 est disponible sur le site de la marque et dans les boutiques autorisées en cinq configurations :