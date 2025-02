Ary : une peluche interactive qui associe intelligence artificielle et jeu éducatif

Le secteur des jouets connectés évolue avec l’arrivée d’Ary, une peluche interactive développée par Lookiz. Ce compagnon d’apprentissage vise à offrir aux enfants une expérience ludique et éducative sans écran, tout en garantissant un cadre sécurisé pour les parents. Grâce à son intelligence artificielle, Ary peut raconter des histoires, animer des jeux et interagir de manière personnalisée avec chaque enfant.

Lookiz : une approche pédagogique adaptée aux enfants

Créée par Jonathan Bibas, ingénieur et parent, Lookiz est une marque spécialisée dans le développement de solutions éducatives interactives. Ary est le fruit de deux années de recherches, réalisées en collaboration avec des pédopsychologues et experts en éducation. L’objectif est de proposer un jouet intelligent favorisant l’apprentissage et la curiosité, tout en limitant l’exposition aux écrans.

Des interactions personnalisées grâce à l’IA

Ary se distingue par sa capacité à tenir une conversation fluide avec l’enfant. Dès l’installation, les parents peuvent indiquer le prénom de l’enfant, son âge et ses centres d’intérêt. La peluche adapte alors ses réponses et ses contenus en fonction des thèmes sélectionnés.

Ses principales fonctionnalités incluent :

Des histoires interactives où l’enfant peut choisir le déroulement du récit.

où l’enfant peut choisir le déroulement du récit. Des quiz et des jeux éducatifs adaptés à différents âges.

adaptés à différents âges. Des échanges vocaux personnalisés , permettant à l’enfant de poser des questions sur ses sujets préférés.

, permettant à l’enfant de poser des questions sur ses sujets préférés. Des chansons et des blagues pour un moment de divertissement.

L’intelligence artificielle embarquée dans Ary permet de proposer un contenu varié, qui s’enrichit avec le temps en fonction des interactions de l’enfant.

Un cadre sécurisé et un contrôle parental complet

L’application associée permet aux parents de contrôler et personnaliser les contenus proposés. Ils peuvent :

Sélectionner les thèmes adaptés parmi plus de 3000 sujets disponibles .

parmi plus de . Limiter le temps d’utilisation avec des plages horaires définies.

avec des plages horaires définies. S’assurer qu’aucun contenu inapproprié n’est accessible.

À noter qu’Ary ne propose aucune navigation sur Internet, garantissant ainsi un environnement sécurisé pour les enfants.

Un jouet conçu comme alternative aux écrans

Ary se positionne comme une alternative aux tablettes et smartphones. Contrairement aux écrans, qui peuvent réduire les interactions sociales, cette peluche encourage les échanges et l’imaginaire de l’enfant.

En combinant jeu et apprentissage, Ary s’intègre dans le quotidien des enfants tout en leur permettant d’explorer des sujets qui les intéressent, sans exposition prolongée aux écrans.

Récapitulatif technique

Interaction vocale avec intelligence artificielle intégrée.

Personnalisation des échanges selon l’âge et les centres d’intérêt de l’enfant.

selon l’âge et les centres d’intérêt de l’enfant. Modes d’apprentissage variés : histoires interactives, quiz, musique, discussions.

: histoires interactives, quiz, musique, discussions. Application de contrôle parental avec gestion du temps et des contenus.

avec gestion du temps et des contenus. Aucune connexion Internet ni navigation web.

ni navigation web. Alimentation via USB-C (câble fourni).

(câble fourni). Prix : à partir de 94,99 € en précommande sur Lookiz.io.

En associant technologie et pédagogie, Ary propose une nouvelle approche du jeu éducatif interactif. Conçu pour accompagner les enfants dans leur apprentissage tout en rassurant les parents, il s’inscrit comme une solution alternative aux écrans, favorisant la curiosité et l’imaginaire des plus jeunes.

