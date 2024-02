Sony Semiconductor Israel  dévoile la puce ALT1350 LPWA une nouvelle solution de connectivité pour l’IoT.

Sony Semiconductor Israel, filiale éminente du géant technologique Sony, annonce la sortie de sa nouvelle puce ALT1350 LPWA qui aux dires de la marque se veut être un virage stratégique pour l’IoT.

L’avènement de la puce ALT1350 LPWA marque une étape significative pour Sony Semiconductor. Ce chipset, conçu spécifiquement pour les compteurs intelligents et les traceurs d’actifs, se distingue par sa faible consommation d’énergie et ses capacités de localisation avancées. L’ALT1350 est le premier SoC LTE-M/NB-IoT intégrant un MCU d’application basse consommation, un hub de capteurs pour la collecte et le traitement des données, une sécurité renforcée, une technologie de localisation SIM intégrée (iSIM), ainsi qu’un émetteur-récepteur LPWA/FAN sub-GHz et des options de communication NTN personnalisables.

Des performances énergétiques sans précédent ?

Selon la marque Le SoC ALT1350 LPWA révolutionne l’industrie par sa performance énergétique, offrant un mode veille connecté (eDRX) avec une consommation électrique inférieure à 3µA. Cette avancée technologique permettrait d’atteindre une autonomie jusqu’à dix fois supérieures à celle des générations précédentes. Sony étoffe ainsi son catalogue avec une solution idéale pour les applications nécessitant une longue autonomie de batterie.

Collaborations et perspectives d’avenir

L’adaptation commerciale de l’ALT1350 par des leaders de l’industrie témoigne d’une forte demande pour des solutions technologiques LPWA de nouvelle génération. Sony Semiconductor Israel développe son assortiment en collaborant avec des partenaires tels que AM Telecom, Fibocom, Murata, et d’autres, pour apporter ce SoC sur le marché. Ces collaborations visent à doter les secteurs des villes intelligentes, de la logistique, des dispositifs de santé connectée et des wearables, d’une connectivité sans précédent, où la consommation de batterie cesse d’être une contrainte.