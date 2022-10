Echo Dot, Echo Dot avec horloge, Les nouvelles enceintes connectées débarquent.

Amazon vient de lancer ses nouvelles enceintes connectées Echo Dot, Echo Dot avec horloge et Echo Studio. Des nouveaux modèles qui forcément apportent leur lot de nouveautés dont notamment à en dire le constructeur des basses plus profondes.

Si vous suivez un peu l’actualité high-tech ou que vous vous intéressez aux produits high-tech vous n’êtes pas sans savoir que le géant du Web Amazon propose lui aussi ses enceintes audio maison. Enceintes audio qui plus est connectées et qui intègrent l’assistant maison à savoir Alexa. La marque lève le voile sur sa nouvelle gamme.

Echo Dot et Echo Dot avec horloge, plus de pêche sonore.

Alors, pour ces nouvelles versions de ses enceintes connectées, Amazon apporte comme toujours son lot de nouveautés. La marque nous affirme avoir travaillé sur la qualité audio de ses enceintes. Ainsi, ces nouvelles versions des Echo Dot et Echo Dot avec horloge sont équipée d’un transducteur à large bande personnalisée et un haut-parleur à excursion de meilleure qualité.

Ce dernier offre des voix claires et jusqu’à deux fois plus de basses que la génération précédente. Outre le son, ces nouvelles enceintes sont également dotées de nouveaux capteurs. Ainsi, on notera également la présence d’un accéléromètre. Le nouvel Echo Dot avec horloge est doté d’une technologie améliorée de points à haute densité de 5×21 LED.

En outre, ces nouveaux capteurs permettent des combinaisons avec Alexa et offre par exemple la possibilité de créer une Routine Alexa. La firme prend exemple la possibilité d’allumer automatiquement votre ventilateur connecté lorsqu‘une certaine température est atteinte à l’intérieur grâce également au capteur de température dont sont désormais dotées les Echo Dot et Echo Dot avec horloge.

Comme pour les autres versions, l’utilisateur pourra compter sur le Wi-Fi et le Bluetooth pour communiquer avec votre écosystème et tous les autres objets connectés compatibles Alexa.

Vous l’aurez compris, ces nouvelles versions seront à même de s’intégrer encore un peu plus dans la domotique de votre habitation.

Prix et Disponibilité.

Echo Dot est disponible dès aujourd’hui dans une nouvelle couleur, bleu marine, ainsi qu’en anthracite et en blanc pour 59,99 €. Echo Dot avec horloge est disponible dès aujourd’hui en bleu-gris et en blanc pour 69,99 €.