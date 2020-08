ZEREMA, un coussin connecté anti ronflement.

Les nouvelles technologies sont parfois proposées dans des produits farfelus. Parfois dans un souci de bien être. C’est le cas avec ce coussin connecté à mémoire de forme qui a pour nom ZEREMA.

Ah, que c’est beau la technologie. Surtout quand elle fonctionne et qu’elle est au besoin de l’humain. Et c’est ce que nous annonce la jeune entreprise américaine qui a développé ce coussin d’un nouveau genre.

L’entreprise n’est pas la première à s’intéresser au sujet. De fait, nous avions eu l’occasion en 2017 de vous présenter Smart Nora. Un peu plus tard dans la même année, on vous avait présenté ZEEQ® Smart Pillow, le coussin connecté. Pour ce dernier, il vibrait lors des ronflements de manière à faire réagir le ronfleur et à changer de position.

ZEREMA, un coussin connecté intelligent !

Alors, oui, si on vous en parle c’est parce qu’il est connecté. En effet, ce coussin équipé de mousse à mémoire de forme est également doté de Bluetooth et d’une application à installer sur votre smartphone.

Ainsi, le coussin est équipé d’un système mécanique à l’intérieur qui aura pour effet d’adapter le coussin pour que votre tête soit dans la meilleure position possible pour dormir. Si vous pouvez régler « la forme » vous-même, le système peut le faire pour vous également. Et ce que vous dormiez sur le dos, le ventre ou le côté.

ZEREMA, un coussin qui vous empêche de ronfler.

Effectivement, l’application possède un système qui enregistre lorsque le propriétaire du coussin ronfle. Dès que l’application détecte les ronflements, elle active alors le système mécanique du coussin pour changer la position de la tête de manière à arrêter les ronflements.

Par ailleurs, l’application permet d’avoir un suivi total du sommeil. Le temps de sommeil, le taux de ronflement… Il est même possible grâce à un système de vibration de planifier une alarme. De la sorte, votre coussin connecté ZEREMA fera office de réveil matin.

Vous l’aurez compris, une fois de plus, la technologie vient en aide à l’être humain que nous sommes pour qu’il puisse passer de bonne nuit et donc être en forme en journée.

Prix et disponibilité.

Le ZEREMA est proposé actuellement sur le site IndieGogo à 168€ en offre spéciale. Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2020.