Xiaomi a fêté ses dix ans d’existence.

L’une des plus grandes marques chinoises fête cette année ses dix ans d’existence. L’occasion pour Lei Jun, président, CEO et fondateur de la marque, de faire un discours sur le développement de Xiaomi au fil des années.

Xiaomi, vous connaissez ? Non ? Alors vous ne suivez pas assez notre actualité et celle du high-tech en général. Alors, voilà dix ans que la société est née en Chine. L’occasion pour son CEO de faire un discours et une présentation pour les fans de la marque.

Xiaomi chez nous, une montée en force.

Comme la plupart des marques chinoises, Xiaomi s’installe petit à petit chez nous en Europe. De fait, la marque est davantage connue par les geeks et ceux qui se sont intéressés à la fois au smartphone chinois, mais aussi aux objets high-tech en général.

La marque a dû également gagner ses lettres de noblesse. De fait, les produits chinois n’avaient en général pas très bonne réputation chez nous en Europe. Des piètres copies souvent buggées ou incomplètes.

Ainsi, si vous optiez pour un téléphone chinois il y a dix ans, vous aviez tout de même beaucoup de chance d’avoir à un moment ou un autre un message d’erreur en chinois.

Pour le CEO de la marque, l’ambition était claire. Proposer des smartphones de qualité à petit prix. Ainsi, il y a une « doctrine » qui fait état du fait que Xiaomi a décidé de ne pas se prendre une grande marge de pourcentage sur ses produits. Mais aussi de ne pas investir à outrance dans la pub et le marketing.

Le juste prix pour le client ?

Des facteurs qui permettent de faire baisser le prix d’un smartphone, là où les autres grandes marques se font un « max de blé » diront certains.

On ne le sait peut-être pas, mais, Lei Jun a expliqué Xiaomi était selon lui au bord de l’effondrement en 2016. La cause ? De nombreux consommateurs chinois, pensent en effet, que bon marché égale mauvaise qualité.

Depuis, la marque se porte plutôt bien et propose de nombreux modèles de smartphones à des prix intéressants.

Pour les plus curieux, le discours complet en anglais de Lei Jun est disponible ici.