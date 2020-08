KEF présente le nouvel adaptateur sans fil KW1 pour Caissons de Basses.

Le spécialiste de l’audio transforme ses caissons de basses subwoofers KEF Kube (8b, 10b et 12b) et KF92 en version sans fil grâce à ce nouvel adaptateur sans fil KW1. De quoi rendre l’installation du caisson de basses plus aisée.

Avec l’arrivée des écrans plats dans les salons est née une nouvelle ère. De fait, à cause de leur faible puissance audio, les téléviseurs à écran plat de salon ont créé un nouveau marché, celui du home cinéma.

Désormais, tout bon cinéphile qui se respecte, se doit d’avoir d’un home cinéma à la maison. Notamment, un caisson de basses qui va permettre d’apporter plus de profondeur au son de votre film ou votre série.

Adaptateur sans fil KW1, pour plus de liberté.

Cependant arrive une problématique. Celle des câbles à faire passer dans toute la maison. Pour contrer ce problème, KEF, grand spécialiste dans le monde de l’audio vient d’annoncer la commercialisation d’un nouvel adaptateur sans fil pour Caissons de Basses.

Ainsi, il suffira désormais de connecter l’émetteur KW1 à la sortie de ligne variable. Ou au caisson de graves. Et, de le connecter à l’alimentation à l’aide du connecteur micro USB.

L’émetteur envoie un flux audio 48 kHz / 24 bits au module récepteur KW1. Récepteur qui est à son tour connecté via le port d’extension du panneau arrière du caisson de graves KEF Kube 8b, 10b, 12b ou KF92. Pour plus de flexibilité et des performances système accrues, un caisson de graves supplémentaire peut être connecté via un deuxième récepteur en option.

Par ailleurs, KEF annonce une portée effective sans coupure de 30 mètres. Pour y arriver, KEF a choisi d’établir la liaison sans fil entre la source et la destination en exploitant les gammes de fréquences de 5 GHz ou 5,8 GHz. Ce qui selon KEF permet un fonctionnement stable et sans interférence.

Prix et disponibilité.

Le KW1 est proposé au prix de 199€. A noter qu’il est possible d’acquérir également uniquement le récepteur (KW1 Receiver) pour 99€ pour l’ajout d’un second caisson de basses par exemple.

L’adaptateur sans fil KW1 pour Caissons de Basses sera disponible courant de ce mois.