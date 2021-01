We-Vibe Sync, le plaisir connecté !

We-Vibe Sync, le nouveau jouet connecté pour adulte qui donnera du plaisir à votre compagne. En effet, il sera possible de faire vibrer ce sextoy directement depuis votre smartphone. Un sextoy destiné aux femmes, mais avec lequel l’amant pourra donner du plaisir depuis son téléphone.

Les mondes objets connectés a explosé ces dernières années. Il faut dire qu’avec le Bluetooth et le Wi-Fi, il est désormais possible de transformer n’importe quel objet en objet connecté. Certes, il faut lui intégrer une puce, du Bluetooth ou du Wi-Fi. Mais cela n’est plus très compliqué pour une entreprise.

We-Vibe Sync, le sextoy connecté à la cote.

Alors, depuis quelque temps, le monde du plaisir et du sexe s’est lui aussi adapté aux nouvelles technologies. Ainsi, voilà quelques années que certains fabricants de sextoys se sont lancés dans le secteur des sextoys connectés. On a d’ailleurs eu l’occasion de vous proposer quelques un de ces produits comme le OhMiBod BlueMotion ou plus récemment le Screaming O.

Et dans le domaine, la société We-Vibe a fait du sextoy connecté son secteur d’activité principal. C’est ainsi que la marque nous propose We-Vibe Sync. Un sextoy qui peut être piloté depuis un smartphone au travers d’une application.

Si la plupart des sextoys connectés sont équipés du Bluetooth, le We-Vibe Sync va plus loin. De fait, avec une connexion Wi-Fi il est possible de piloter le sextoy à distance. Ainsi, on peut imaginer que monsieur est en voyage d’affaires et que madame veut prendre du plaisir. Il est dès lors possible de piloter le sextoy depuis la chambre d’hôtel pour faire vibre sa compagne qui se trouve à la maison.

We-Vibe Sync, vibrant et connecté.

Le sextoy a pour ambition de stimuler le clitoris et le point G lorsque vous faites l’amour. La marque souligne que le sextoy est en mesure de s’adapter à votre anatomie unique pour que vous ressentiez les vibrations exactement là où vous le souhaitez.

On notera que comme pour la plupart des sextoys, le We-Vibe Sync est en silicone moulé, sans phtalates, ni BPA, ni latex. Il est 100% étanche et pourra même être utilisé sous la douche.

L’appareil est doté de boutons qui permettent de le mettre en route et de régler les vibrations. Mais le plus c’est la gestion de l’appareil via l’application. En effet, celle-ci offre plusieurs modes de vibration par exemple ses modes « vibration modes » ( qui comporte pas moins de 10 variations), mais aussi son mode « Ways to Play » qui permet de réguler le mode de vibration sur base de morceaux musicaux.

Il est également possible de réguler le niveau de vibration par simple touché de doigt sur le smartphone au sein de l’application.

Connecté et doté d’une télécommande.

Si le We-Vibe Sync peut être piloté depuis le smartphone, le fabricant fournit également une télécommande qui permettra de le piloter également d’une main.

We-Vibe Sync : prix et disponibilité.

Le sextoy est disponible au prix de 149€ sur le site de la marque.