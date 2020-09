Panasonic annonce la sortie de son LUMIX S5.

Le monde de la photo va devoir compter sur un nouveau venu en matière d’appareil photo numérique de type reflex. En effet, la marque Panasonic vient d’annoncer la sortie du LUMIX S5. Un appareil photo connecté plus que jamais.

Alors, non contrairement à ce que certains pour penser, l’univers de l’appareil photo numérique n’est pas mort. Surtout celui des bridges et des Reflex. Et Panasonic compte bien le prouver une fois de plus avec ce nouveau modèle.

LUMIX S5, un condensé de technologie.

Ce nouveau venu est équipé d’un capteur CMOS 24.2MP. Il est en outre équipé d’une technologie Double ISO en natif. Pour information, cette technologie a pour objectif d’améliorer les prises de vues en faible luminosité tout en limitant le bruit.

Comme sur la plupart des appareils photo actuels, le Lumix S5 est doté d‘un écran LCD amovible. Ainsi, il vous sera possible de prendre des photos ou de filmer sur différent angle tout en ayant la possibilité de voir ce que vous filmez. S’il permet de prendre des photos, il permet aussi de faire des vidéos 4K 60p.

Connectivité sans fil bien intégrée pour ce Lumix S5.

Pour ce qui est du stockage, celui-ci se fera sur une carte SD. Cependant, l’appareil est également doté de Bluetooth et de WiFi. De ce fait, les deux technologies sans fil offrent d’autres possibilités. Ainsi, il sera possible d’envoyer les photos et vidéos directement vers un smartphone sans devoir prendre de l’espace mémoire sur la carte.

En outre, il sera possible de commander à distance l’appareil photo depuis son smartphone. Bref, des fonctionnalités pour le moins pratique.

Et tout cela dans un appareil photo avec un châssis en métal d’une taille de 97mm x 81.9mm x 132.6mm et pour un poids de 714 grammes.

Prix et disponibilité.

Le Panasonic Lumix S5 est d’ores et déjà disponible au prix de 2299€ associés à un objectif S 20-60mm f/3,5-5,6. Notons au passage, que pour les personnes qui passent commande avant le 30 septembre, celle-ci recevront gratuitement un objectif SIGMA 45 mm F2,8 DG DN CONTEMPORARY d’une valeur de 569 €.