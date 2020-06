Nouvelle ligne de robots aspirateurs Cybovac chez Kyvol.  

Kyvol est une marque lancée en 2019. Cette marque propose différentes gammes de produits comme des outils de santé à domicile et des appareils intelligents. La marque lance également une gamme complète de robots aspirateurs. Nom de code : Cybovac.

Eh oui, lassé de devoir courir à gauche à droite, ou de reste à la maison en télétravail et devoir passer le balai tous les jours ? Alors, c’est que vous n’avez pas encore découvert les joies d’avoir un robot aspirateur connecté.

En effet, le marché du robot aspirateur se porte plutôt bien et séduit de plus en plus de monde. Alors, bien sûr, il faudra un minimum que la maison soit adaptée au fonctionnement d’un robot aspirateur. Soit l’idéal une maison avec un seul niveau par étage, et l’absence de tapis ou carpette un peu trop massifs.

Cybovac E31, Cybovac E30 et Cybovac E20.

La société Kyvol tente l’expérience du robot aspirateur et aura pour but de vous séduire avec sa toute nouvelle gamme qui comprend 3 modèles de robots aspirateurs. Par ailleurs, parmi cette gamme la marque propose des modèles qui aspirent, mais aussi un modèle qui nettoie. En outre, la marque annonce des prix inférieurs à 300€.

Et comme si ça ne suffisait pas pour vous séduire, la marque souligne que ses trois appareils sont connectés, dotés de Wi-Fi et peuvent être pilotés depuis un smartphone. Notons au passage que l’application est disponible aussi bien pour les smartphones Android que pour les smartphones d’Apple.

Ces nouveaux venus annoncent une autonomie de 150 minutes. Par ailleurs, leur puissance d’aspiration est de 2000 Pa.

Notons au passage que ces aspirateurs auront de la concurrence en face d’eux, en effet, le marché est déjà bien soutenu et des marques comme iRobot, Ecovacs et Neato ont su s’imposer jusqu’à présent sur le marché.

La marque annonce la commercialisation de ses Cybovac E31, Cybovac E30 et Cybovac E20 dès la fin du mois de juin. Si actuellement les produits sont disponibles uniquement via leur site, leurs robots aspirateurs seront très prochainement disponibles sur Amazon.