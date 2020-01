Blue by ADT dévoile trois nouvelles caméras de sécurité.

ADT fait partie des leaders dans le domaine de la sécurité dans le segment professionnel. Avec sa filiale Blue by ADT, l’entreprise s’attaque au marché grand public. Avec de nouvelles caméras baptisées Blue by ADT Indoor Camera, Blue by ADT Outdoor Camera, Blue by ADT Doorbell Camera.

L’entreprise a donc elle aussi profiter du salon de Las Vegas pour dévoiler une de ses nouvelles stratégies. Et cette stratégie passe par Blue By ADT.

Blue By ADT, une solution pour le grand public.

Avec cette nouvelle gamme et cette nouvelle « division » au sein de la marque, ADT veut proposer une alternative à tous les clients résidentiels. Des clients qui ne veulent pas investir dans un système professionnel avec prise en main. Comme le propose ADT pour le segment professionnel.

Les nouvelles caméras de sécurité intelligentes Blue by ADT DIY pour la maison peuvent être utilisées seules ou avec le système de sécurité Blue by ADT qui sera lancé ce printemps. Ce sont donc trois modèles de caméra que propose le géant américain de la sécurité.

Blue by ADT Indoor Camera :

Cette caméra comme son nom l’indique est prévue pour un usage interne, dans la maison. Elle propose de capturer des vidéos en Full HD 1080p. La caméra est associée à l’application Blue by ADT Et il est possible d’utiliser les commandes vocales intégrées d’Alexa.

Ainsi, il vous pouvez établir des règles d’enregistrement ainsi que gérer d’autres produits de maison intelligente connectés à Alexa (lumières, serrures, thermostats et plus). Grâce aux possibilités bidirectionnelles de la caméra, il sera par exemple possible de détecter les fumées d’un feu de maison et d’activer le détecteur incendie. Par ailleurs, la caméra est équipée d’un lecteur de carte SD pouvant accueillir des cartes mémoire de 128Go pour le stockage.

Blue by ADT Outdoor Camera :

Ainsi, cette caméra reprend les mêmes caractéristiques qui la caméra précédente, mais avec en plus la particularité d’être certifiée IP65. Bref, ce qui la rend résistante aux intempéries, la pluie, la neige… De plus, cette caméra est munie d’une batterie qui la rend complètement sans fil. Elle est elle aussi équipée d’un lecteur de carte SD pour stocker directement sur la caméra les vidéos.

Blue by ADT Doorbell Camera :

Alors, cette dernière a pour vocation comme son nom l’indique de venir se placer à votre porte d’entrée et servira de sonnette connectée. Elle sera en mesure de vous informer lorsqu’une personne se présente devant votre porte et d’interagir avec elle.