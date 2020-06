Les propriétaires de Camping-car ont désormais leur application !

CAMPING-CAR PARK, 1er réseau européen d’aires d’étape et de services pour les camping-caristes, innove en lançant une nouvelle application CAMPING[1]CAR PARK. Une application qui offre aux propriétaires de Camping-car de nombreuses informations et les aires d’emplacements disponibles en Europe.

Le marché des vacances en Camping-car explose depuis quelques années. En effet, de plus en plus de monde décide d’investir dans un camping-car. De petite ou de plus grande taille, le camping-car séduit de plus en plus de personnes. Il faut dire que de nos jours, ceux-ci son super bien équipés et offre un confort plus qu’acceptable.

En outre, désormais il est également possible de louer un camping-car pour les vacances. Une manière intéressante de se faire un avis sur le camping-car avant d’investir dans un achat tout de même conséquent.

Par ailleurs, de plus en plus de communes ou de régions en France, mais aussi au Portugal se développent pour proposer des zones spécialement dédiées au camping-car. Certains producteurs locaux, fermes, proposent aussi des zones d’arrêt. Bref un marché dans lequel s’est engouffrée la compagnie CAMPING-CAR PARK.

CAMPING-CAR PARK App, pour plus de facilité ?

CAMPING-CAR PARK propose 200+ aires de stationnement dans toute la France. Avec cette nouvelle application, le groupe « d‘hébergement » de camping-car propose une application qui permettra à tout un chacun de trouver facilement une des aires de repos, mais pas seulement.

Une application connectée qui offre des services dédiés.

Grâce au système développé et à l’application, ces touristes pourront réaliser, sans contact, toutes les opérations sur l’aire de stationnement : ouverture des barrières, paiement, réservation à l’avance ou en dernière[1] minute, etc.

Un aspect « sans contact » qui fait suite à la pandémie du Covid-19 et qui a pour objectif de rassurer les utilisateurs qui n’auront ainsi pas besoin de manipuler certains équipements.

En outre, la marque annonce des fonctionnalités personnalisées et associées au compte utilisateur. Ainsi, en se connectant, ils pourront ainsi consulter leur date et heure d’arrivée, le code WiFi de l’aire et prolonger leur séjour en un seul clic.

Par ailleurs, l’application permet également d’activer ou renouveler son PACK’PRIVILÈGES, formule d’abonnement au réseau donnant accès à un ensemble d’avantages. Bref, pour ceux que cela intéresse, l’application est disponible sur Google Play et Apple Store en français et en anglais.