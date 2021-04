FENOTEK se faire racheter à 80% par NORALSY.

FENOTEK, société indépendante avec son siège social à Marseille vient de vendre 80% de ses parts à NORALSY PME française spécialisée dans les systèmes d’interphonie et de contrôle d’accès résidentiel et tertiaire.

FENOTEK s’est spécialisé dans le développement d’interphone connecté depuis plusieurs années. De fait, nous avions découvert la marque et son carillon connecté en avril 2016. Depuis l’entreprise française n’avait cessé de faire évoluer son carillon connecté.

L’entreprise passe désormais sous l’aile de NORALSY qui acheté pas moins de 80 % du capital de la startup marseillaise. Un rachat qui devrait permettre à la startup d’accélérer sa croissance.

Ainsi, la startup va en effet pouvoir profiter des moyens industriels, commerciaux, humains et financiers de NORALSY.

Bruno Davoine, Directeur Général de FENOTEK, commente :

« Cela nous permet de renforcer les moyens industriels, commerciaux, humains et financiers de l’entreprise pour optimiser les coûts de fabrication, accélérer la pénétration du marché et développer de nouveaux services de contrôle d’accès et de sécurité. »