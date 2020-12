Coyote déploie sa nouvelle alerte « passage à niveau ».

Coyote poursuit dans sa stratégie de sécurité pour l’automobiliste avec un nouveau partenariat avec la SNCF. Un partenariat qui permet à Coyote de lancer sa nouvelle alerte « passage à niveau ».

Coyote est à la base un « détecteur de radar ». Cependant, suite à la polémique et la régulation de l’état sur cette problématique qui permettait aux possesseurs de Coyote d’être des chauffards, l’entreprise a revu sa copie et est venue ajouter plusieurs fonctionnalités dédiées au secteur de l’automobile. Ainsi, désormais avec Coyote vous êtes averti de la présence policière, mais aussi du trafic routier, des accidents de la route, des travaux, des routes bloquées.

Il y a peu, la firme a même établi un partenariat avec Autoroutes Trafic pour intégrer le lancement cet été de l’alerte « Personnel Autoroutier ». Une fonction destinée à renforcer la sécurité des conducteurs et lutter contre les dangers de la route aux côtés des institutions et des infrastructures de la mobilité et du transport français.

Coyote Alerte « passage à niveau ».

Cette nouvelle fonctionnalité est le fruit d’un partenariat entre l’entreprise et la SNCF. En effet, 16 millions de véhicules franchissent chaque jour l’un des 15 000 passages à niveau actifs répartis sur le territoire. Par ailleurs, une centaine de collisions sont encore à déplorer chaque année aux passages à niveau.

« En 2019, ces collisions ont coûté la vie à 20 personnes. Les origines peuvent être multiples, mais pour la très grande majorité des accidents, le manque de vigilance et le comportement inadapté des usagers de la route en sont la cause ».

A relire : Covid-19 : Waze, TomTom, Coyote aident la police belge ! Ils ne signaleront plus la police sur les trajets !

Ainsi, désormais, lors de l’approche d’un passage à niveau, plusieurs centaines de mètres en amont, l’utilisateur reçoit l’alerte en plein écran accompagnée d’un message sonore « Prudence, passage à niveau ».

Prix et disponibilité.

Cette nouvelle fonction est intégrée par défaut dès aujourd’hui le 8 décembre 2020 dans les derniers boitiers de la gamme, COYOTE UP et COYOTE NAV+. Cette nouvelle alerte est également disponible pour les utilisateurs de l’Application sur iOS et Android. Une nouvelle fonction qui est proposée gratuitement.