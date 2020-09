Comment fonctionnent les alarmes connectées ?

L’alarme connectée est la solution à privilégier pour sécuriser votre domicile tout en ayant recours aux nouvelles technologies. Ce système facile à utiliser et fiable vous assure une protection optimale. Explications.

Alarme connectée : fonctionnement et composants

Une alarme connectée fonctionne de manière relativement simple. Sa mise en place ne nécessite pas de travaux conséquents et elle est d’une efficacité éprouvée contre les tentatives d’intrusion.

Le fonctionnement d’une alarme connectée et sans fil

L’alarme connectée est reliée à votre smartphone et à votre box internet. En cas de souci, vous recevez une notification par SMS, par mail ou via un appel automatique. L’on parle ici d’alarme auto-surveillée. Vous êtes averti, mais il vous appartient de prendre les mesures nécessaires (prévenir la police, demander aux voisins de jeter un œil en cas d’absence, etc.). Ce dispositif est facile à installer, mais aussi à utiliser et l’on sait également que c’est le cas de l’alarme sans fil, de manière générale. La transmission aux divers éléments composant l’alarme se fait au moyen du réseau hertzien. Elle se met en place aisément et vous pouvez la faire évoluer en fonction de vos besoins.

Les composants d’une alarme connectée

Afin de fonctionner correctement, une alarme connectée a besoin de divers éléments, dont la centrale qui reçoit les informations radio provenant des détecteurs ainsi que des organes de commande. Elle comporte un transmetteur téléphonique capable de lancer des appels ou d’envoyer des messages aux numéros renseignés en cas d’anomalie. Les détecteurs à poser près des ouvertures complètent le dispositif avec la télécommande, le clavier d’activation/de désactivation et la sirène.

Alarme connectée : une technologie avancée

Il est devenu primordial d’adopter des mesures de sécurité efficaces pour faire face à l’insécurité de plus en plus croissante. Nous vous recommandons fortement de migrer vers les modèles connectés, car les malfaiteurs appréhendent de mieux en mieux les alarmes traditionnelles.

Les différents types de liaisons pour une alarme connectée

Pour vous alerter en cas de souci, votre centrale d’alarme connectée peut utiliser 4 types de liaisons possibles. La connexion internet filaire, sur IP, utilise un modem et des capteurs qui communiquent par ondes radio avec la centrale. La connexion Wi-Fi transfère des données depuis le microprocesseur de la centrale d’alarme vers la box internet en utilisant des ondes. La connexion téléphonique RTC utilise la ligne téléphonique de votre domicile à laquelle elle est raccordée pour vous appeler en cas d’urgence. Quant au GSM, elle utilise une carte SIM et fonctionne avec le réseau mobile. Cette connexion est très sécurisée et est protégée contre les brouilleurs GSM.

La technologie avancée de surveillance et de détection

Une alarme connectée étant reliée à votre box internet et au compteur électrique, elle reste autonome durant quelques heures en cas de panne de courant. Ce dispositif intelligent comprend des dispositifs de sécurité dernier cri, dont la caméra de surveillance, conçus pour dissuader les cambrioleurs. Tout ce qui se passe dans le logement est capturé par une caméra IP et vous pouvez même obtenir un gros plan des malfaiteurs en cas de tentative de cambriolage. Le détecteur de mouvement, quant à lui, actionne l’alarme GSM en cas d’intrusion.