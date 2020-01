CES 2020 : SquareOne, la première console sociale connectée.

La jeune entreprise française Wizama profitera de sa présence au CES 2020 de Las Vegas. Notamment, pour présenter une nouvelle console de jeu de rôle connectée. Nom de code : SquareOne.

Wizama, startup française spécialisée, dans les systèmes de jeux innovants dévoile, sa nouvelle version de la SquareOne.

Effectivement, de nos jours, on entend souvent dire que les jeunes (et moins jeunes) jouent de moins en moins aux jeux de société et s’oriente plus vers les smartphones et les consoles de jeux en ligne tel que la XBOX, la PlayStation ou encore la Nintendo Switch.

SquareOne, une console de jeu offerte sur un plateau…connecté.

Avec sa console connectée d’un nouveau genre, Wizama associe high-tech et jeux de société avec sa console SquareOne. Elle se présente sous la forme d’un plateau carré bourré de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth, RFID…). De plus, elle interagit avec les objets qui lui sont associés.

Ains, SquareOne identifie les objets, leurs positions et leurs orientations: Mouvoir et orienter les figurines, lancer les dés, positionner les cartes. Par ailleurs, chaque accessoire en mouvement est reconnu numériquement et affiché à l’écran en temps réel.

Alors, lorsqu’elles sont placées sur la console, les cartes lancent automatiquement le jeu associé. Les figurines physiques, les cartes et les dés multiples, éléments importants du RPG agissent comme des manettes de jeu connectées et interagissent avec la console, pour déclencher des effets vidéo et audio.

De plus, la console comprend une piste de dés brevetée qui détecte les dés standards grâce à une technologie optique. Par ailleurs, elle est ptimisée pour gérer jusqu’à 6 dés de 16 mm, elle lit automatiquement le score des dés allant jusqu’à 20 faces, même dans des environnements sombres.

Elle peut prendre la forme d’une tour de dés spécifique au RPG entièrement personnalisable en fonction du jeu choisi. Les dés sont passifs, sans batterie intégrée.