Apple Pay dans le collimateur de la Commission Européenne.

Mauvaise nouvelle pour Apple Pay, la fonction de paiement sans fil depuis un smartphone du géant américain. En effet, la Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur les conditions générales d’Apple.

Avec le COvid-19, les services de paiements par carte, mais aussi de paiement sans contact soit par carte soit via smartphone explosent. Une solution simple et pratique qui évite de toucher les touches du terminal de paiement. Et pour ce faire, la norme sans fil utilisée n’est autre que le NFC.

C’est justement sur cette technologie et le fait qu’elle est verrouillée sur iOS que l’Union européenne coince. De fait, Apple refuse catégoriquement d’ouvrir sa fonctionnalité NFC sur les appareils iOS aux applications de paiement bancaire propriétaires.

Une condition qui fait qu’Apple Pay sur un iPhone devient ainsi un acteur majeur et unique sur iPhone. Ce qui peut poser une situation de solution unique dominante.

Apple Pay, la seule solution de paiement sans contact sur iPhone !

Apple Pay est le seul service de paiement mobile qui peut accéder à la technologie NFC « tap and go » intégrée aux appareils mobiles iOS pour les paiements dans les magasins. Un processus qui a été condamné par les banques dans un certain nombre de juridictions pour avoir empêché la concurrence de leurs propres applications propriétaires.

Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission chargée de la politique de concurrence, déclare :

Il semble qu’Apple fixe les conditions d’utilisation d’Apple Pay dans les applications et les sites web des commerçants. Il réserve également la fonctionnalité « tap and go » des iPhone à Apple Pay. Ce qui en fait un monopole.

Il est important que les mesures prises par Apple ne privent pas les consommateurs des avantages des nouvelles technologies de paiement, notamment un meilleur choix, la qualité, l’innovation et des prix compétitifs. J’ai donc décidé d’examiner de près les pratiques d’Apple concernant Apple Pay et leur impact sur la concurrence.

Une situation qui pourrait donc aller à l’encontre des lois et règles de concurrence de l’UE. Pour le moment aucune information n’a été dévoilée quant à la sanction si cela s’avère être exact. On peut donc supposer qu’outre une amende financière, l’UE pourrait exiger de la part d’Apple d’ouvrir la fonctionnalité NFC « tap & go » à toute application tierce qui souhaiterait l’utiliser.