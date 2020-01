Airthings Hub, maitriser la qualité de l’air de votre maison !

La société norvégienne Airthings qui propose des détecteurs de contrôle de qualité de l’air pour la maison étoffe sa gamme avec Airthings Hub pour avoir un œil sur la qualité de l’air de votre foyer ou que vous soyez.

La marque norvégienne est arrivée sur le devant de la scène high-tech il y a deux ans maintenant en proposant des capteurs internes capables d’évaluer la qualité de l’air dans une maison et de fournir ces informations sur le smartphone du propriétaire de la maison.

Airthings Hub, gérer la qualité de l’air ou que vous soyez.

Avec ce nouveau dispositif que la marque présente au salon de Las Vegas, la marque norvégienne complète sa gamme en matière de gestion de qualité de l’air dans la maison. En effet, le Airthings Hub permet d’interconnecter tous les capteurs de la marque entre eux, mais surtout d’interconnecter le tout avec votre smartphone ou votre tablette et ce ou que vous soyez.

Grâce à l’application Airthings, vous pouvez maintenant recevoir des indications claires lorsque des polluants dangereux comme le radon, la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, atteignent des niveaux menaçants.

Ainsi, il est possible de contacter un membre de la famille, qui se trouve à la maison, d’ouvrir une fenêtre ou de fermer une fenêtre. Ou alors, de faire le nécessaire dès que vous rentrez à la maison.

Bref, avec Airthings Hub il sera possible d’avoir un aperçu 24H/24 de la qualité de l’air de la maison que l’on s’y trouve ou non. Il sera également possible de recevoir automatiquement des notifications sur le smartphone lorsque la qualité de l’air n’est plus bonne.